На Украине на советскую "Шилку" поставили РЛС, тепловизор и "Иглы"

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На Украине провели ведомственные испытания опытного образца модернизированной зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4М-А1 "Шилка".

Как сообщается в блоге Дианы Михайловой, в настоящее время 3СУ-23-4М-А1 готовится к опытной эксплуатации.

"Модернизация проведена государственным предприятием "Завод "Арсенал" за собственные оборотные средства и предусматривала размещение на установке новой многофункциональной радиолокационной станции вместо имеющейся РЛС и замену специализированной аналоговой вычислительной системы на современную цифровую. Также установку оборудовали навигационной системой, системой обеспечения и блоком цифро-аналоговых преобразователей", - говорится в сообщении

Завод согласно договору с Министерством обороны проводит опытно-конструкторскую работу над боевой машиной "Шилка" еще с 2015 года.

Сообщается о об оборудовании ЗСУ оптико-локационной системой и добавлении ракетного канала с четырьмя ракетами "Игла".