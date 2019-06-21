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21.06.2019
Военно-промышленный курьер

Мы обеспечиваем военный и ядерный паритет России - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия сокращает расходы на оборону год от года, при этом обеспечивая ядерный и военный паритет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

По его словам, Россия находится на седьмом месте в мире по затратам на оборону, являясь единственной великой военной державой, сокращающей эту статью расходов. Президент  отметил, что на первом месте по затратам на оборону находятся США, на втором - Китай.

"Мы должны гордиться тем, что несмотря на относительно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся на два-три шага впереди наших конкурентов. Потому что ни у одной страны мира нет такого современного технологического оружия, как у нашей", - сказал Путин.

Президент отметил, что, в частности, речь идет о гиперзвуковом ракетном оружии.  

Путин подчеркнул, что в 2017 году расходы на оборону в РФ составили 3,4% ВВП, в  2019 - 2,9%. К 2020 этот показатель составит - 2,87%, а в 2021 - 2,8%.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Ядерный щит
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