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21.06.2019
Известия.ru

Путин ответил на вопрос об оружии словами "хочешь мира — готовься к войне"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг, 20 июня, ответил на вопрос жителя страны о том, почему в последнее время на телевидении демонстрируется большое количество нового вооружения.

"В связи с этим не грех вспомнить, чему нас древние учили: "Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Путин.

Также он отметил, что есть и другое известное выражение: "Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую". По словам президента, Россия вовсе не входит в число лидеров по военным расходам — ее значительно опережают США, КНР, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония.

"И мы, наверно, единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы", — добавил президент.

По его словам, несмотря на скромные расходы, страна способна обеспечивать не только военный и ядерный паритет, но и опережать на два-три шага своих конкурентов по современному оружию.

20 февраля 2018 года в ходе оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию Путин рассказал о разработке системы вооружений "Авангард". Также глава государства представил и другие образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений "Кинжал", "Сармат", беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

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Сармат МБР
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Путин Владимир
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