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21.06.2019
ТАСС

СМИ сообщили о "решительном протесте" Токио в связи с пролетом российских Ту-95

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Турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

На перехват бомбардировщиков были подняты истребители японских ВВС, передают местные информационные агентства

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило Москве протест в связи с тем, российские турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 якобы дважды нарушили в четверг японское воздушное пространство в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

"Случившееся вызывает сожаление. Мы заявляем решительный протест", - говорится, по его данным, в заявлении японской стороны.

О действиях российских бомбардировщиков в четверг сообщило Министерство обороны Японии. На перехват самолетов, по этой информации, были подняты истребители японских ВВС. Какой-либо опасной ситуации при этом не возникало, говорится в сообщении министерства.

Оно утверждает, что два российских бомбардировщика Ту-95 вошли в воздушное пространство Японии в районе острова Минами-Дайто в зоне самой южной префектуре страны Окинава, где находились 2 минуты 46 секунд. Затем один из них якобы вновь нарушил воздушное пространство страны у острова Хатидзё в Филиппинском море. Бомбардировщик находился в нем 1 минуту 56 секунд и вернулся в международное воздушное пространство после того, как ему были сделаны по радио предупреждения, утверждает Минобороны.

В четверг Минобороны РФ сообщило журналистам, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, не нарушая границы других стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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