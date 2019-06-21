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21.06.2019
Российская газета

Морская авиация ЧФ провела ракетные и бомбовые стрельбы в Крыму

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Истребители, бомбардировщики и вертолеты морской авиации Черноморского флота приступили к летно-тактическому учению с выполнением боевых упражнений в Крыму. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

На первом этапе экипажи отработали вывод авиационной техники из-под удара условного противника с перебазированием на запасные аэродромы. Затем бомбардировщики и истребители провели стрельбы.

- Пилоты Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, - рассказал Рулев. - Также экипажи выполнили дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М.

Кроме того, самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации практиковались в перевозке и десантировании грузов.

Всего в учениях задействовано более 30 единиц авиатехники морской авиации и ПВО Черноморского флота - самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-27.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Продукция
Ан-26
Бе-12
Ил-78
Ка-27
Ми-8
Су-24
Су-24М
Су-30
Проекты
Военные учения
ЧФ
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