Авиацию Черноморского флота подняли по тревоге

К учениям привлечены 30 самолетов и вертолетов

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения морской авиации Черноморского флота (ЧФ) были подняты по учебной тревоге.

"Экипажи самолётов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы", - сказано в сообщении пресс-службы ЧФ, распространённом во вторник.

Затем "лётчики провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях, а также выполнили задачи по тактической и оперативной маскировке", говорится в сообщении.

По данным штаба флота, к выполнению учебно-боевых задач привлечены более 30 летательных аппаратов. Задействованы экипажи самолётов самолётов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолётов Ан-26, противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, вертолётов Ми-8 и Ка-27, сказано в пресс-релизе.