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10.04.2019
Интерфакс-АВН

Авиацию Черноморского флота подняли по тревоге

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Бомбардировщики Су-24М2
Фронтовые бомбардировщики Су-24М2.
Источник изображения: rg.ru

К учениям привлечены 30 самолетов и вертолетов

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения морской авиации Черноморского флота (ЧФ) были подняты по учебной тревоге.

"Экипажи самолётов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы", - сказано в сообщении пресс-службы ЧФ, распространённом во вторник.

Затем "лётчики провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях, а также выполнили задачи по тактической и оперативной маскировке", говорится в сообщении.

По данным штаба флота, к выполнению учебно-боевых задач привлечены более 30 летательных аппаратов. Задействованы экипажи самолётов самолётов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолётов Ан-26, противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, вертолётов Ми-8 и Ка-27, сказано в пресс-релизе.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Бе-12
Ка-27
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Су-30
Проекты
Военные учения
ЧФ
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