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20.06.2019
Газета.ru

Сражаться с Россией по-новому: кто возглавит Пентагон

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Источник изображения: gazeta.ru

Дональд Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп представил нового исполняющего обязанности министра обороны США. Им стал уже работавший в Пентагоне во времена Джорджа Буша-младшего Марк Эспер. Номинант имеет военный опыт, в отличие от предыдущего номинации на эту должность Патрика Шанахана. Одна из веских причин снятия его кандидатуры - рассмотрение дела о бытовом насилии с его участием. Как пишут СМИ, Эспер близок к главе Госдепа Майклу Помпео, с которым они учились вместе в West Point. Эспер видит Китай и Россию как участников потенциального конфликта с США.

"Я знаю Марка [Эспера] и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!" - сообщил президент США Дональд Трамп в своем твиттере, представляя нового и.о. главы Пентагона.



Трамп объяснил, что покинувший пост исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате на эту должность.

"Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения, чтобы посвятить больше времени своей семье",

- написал Трамп.

Ранее NBC News, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Трамп начал сомневаться в выдвинутой на пост главы ведомства кандидатуре Шанахана, бывшем топ-менеджере Boeing, который занимал пост замминистра обороны США. Как рассказали собеседники телеканала, Трамп интересовался альтернативными кандидатами на этот пост как минимум у трех своих доверенных лиц.

В ответ эти люди назвали Трампу имя министра обороны министра армии Марка Эспера, так как ранее власти якобы рассматривали его кандидатуру на пост главы Пентагона. Эспер, отмечает NBC News, был среди кандидатов, которых на этот пост рассматривал и сам Трамп.

В то же время, по информации газеты USA Today, экс-кандидат на должность министра обороны решил не продолжать процесс на фоне скандальной истории о бытовом насилии, которая в настоящее время расследует ФБР,

передает ТАСС.

Новый номинант Трампа - Эспер - профессиональный военный. Он воевал в первой "Войне в Заливе" в составе пехотной дивизии в 1991 году и имеет военные награды и, как отмечает The New York Times, принесет "военный опыт" на службу в Пентагон.

После окончания военной службы Эспер работал в консервативном исследовательском центре "Наследие", близком к республиканской администрации. У Эсера есть опыт работы в Минобороны США во времена президентства Джорджа Буша-младшего. В его обязанности входили вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями.

В эти времена в администрации Буша работал и Джон Болтон, который занимался вопросами контроля над вооружениями в Госдепе, и оба чиновника могли пересекаться по общим темам, однако, как отмечает Washington Examiner, взгляды Эспера более умеренные. Он близок к нынешнему госсекретарю Майкл Помпео, с которым они учились вместе в военной академии в West Point, кузнице кадров для американской политики.

В интервью Washington Examiner в мае

Эспер отметил, что для США опасность представляют потенциальные конфликты с Китаем и Россией: "Одним из самых опасных мест является конфликт высокой интенсивности. Вот где мы могли бы развязать крупную войну, и это оказало бы очень значительное влияние на Соединенные Штаты.

Поэтому мы должны создать армию, которая сможет снова иметь дело с Россией или Китаем, потому что мы знаем, что за последние 18 лет, когда мы сосредоточились на Ираке и Афганистане, русские и китайцы сосредоточились на модернизацию своей силы и пытаются сократить разрыв с Соединенными Штатами. Это то, что привлекает наше внимание прямо сейчас ", - говорил Эспер.

Кандидатура Эспера должна пройти через утверждение в сенате, однако проблем с этим возникнуть не должно, так как у кандидата хорошие связи в американском сенате.

Перед Эспером, в случае если он станет главой Пентагона, стоит немало вызов, в том числе конфликтная ситуация с Ираном, который в последнее время подвергается прессингу со стороны США. В Оманском проливе вблизи Ирана недавно произошло несколько инцидентов с иностранными танкерами, в которых США обвинили Иран. В этой связи исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан призвал международное сообщество разработать план действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе, передает ТАСС.

Он уточнил, что ведомство всегда имеет план на случай непредвиденных обстоятельств. "15% мировых нефтяных поставок проходят через Ормузский пролив, поэтому, очевидно, нам необходимо разрабатывать планы на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация ухудшится", - отметил Шанахан, который будет оставаться на посту до утверждения нового главы Минобороны США сенатом.


Отдел "Армия"

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Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Китай
Оман
Россия
США
Компании
Boeing
Персоны
Буш Джордж
Трамп Дональд
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