Войти
20.06.2019
Военное обозрение

БТ-3Ф с ДУ-модулем будет впервые представлен на форуме "Армия-2019"

305
0
0

Стало известно, что Ростехом на форуме "Армия-2019" впервые будет представлен бронетранспортер БТ-3Ф, который оснащён ДУ-боевым модулем. Дистанционно управляемый боевой модуль имеет двухплоскостную стабилизированную платформу с таким вооружением как пулемёт "Корд" 12,7 мм.

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба Ростеха сообщает, что БМ (боевой модуль) оснащается лазерным дальномером, тепловизионным прицелом, системой диагностики неисправностей, счётчиком патронов, а также гироскопической системой стабилизации оружия.

Из сообщения пресс-службы концерна:

БТ-3Ф – результат кооперации предприятий Ростеха. Бронетранспортер создан на Курганмашзаводе, разработку боевого модуля осуществляло дочернее предприятие корпорации "Уралвагонзавод" - НПО "Электромашина". В качестве соисполнителей также были привлечены предприятия, специализирующиеся на крупнокалиберном стрелковом вооружении, что позволило существенно улучшить огневые характеристики. БТ-3Ф отличается высоким качеством, простотой, надежностью, хорошими боевыми возможностями, благодаря чему машина имеет серьёзный экспортный потенциал.

Отмечается, что угол склонения пулемёта "Корд" на дистанционно управляемом боевом модуле увеличен до – 10 градусов. Это позволяет оператору вести огонь по находящимся на склонах холмов целям.

БТ-3Ф – плавающий бронетранспортер, выполненный на шасси БМП-3. Он может транспортировать до 17 человек личного состава подразделения. По левому и правому бортам располагаются помощник командира и десантник, которые могут вести пулемётный огонь из автономных установок.

На БТ-3Ф установлены специальные энергопоглощающие кресла, которые существенно снижают механическое воздействие на экипаж и десант, например, при взрыве мины.

Ранее стало известно, что первым зарубежным покупателем таких бронетранспортеров стала Индонезия.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Продукция
БМП-3
БТ-3Ф
Корд
Компании
Курганмашзавод
Уралвагонзавод
Электромашина
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
18.10.2017
Россия ведет переговоры с Индонезией о поставке плавающих БТР
28.08.2017
Главный конструктор "СКБМ": для Минобороны создается новый гусеничный бронетранспортер
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:17
  • 1
НАСА указало на ненадежность "Роскосмоса"
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным