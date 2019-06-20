БТ-3Ф с ДУ-модулем будет впервые представлен на форуме "Армия-2019"

Стало известно, что Ростехом на форуме "Армия-2019" впервые будет представлен бронетранспортер БТ-3Ф, который оснащён ДУ-боевым модулем. Дистанционно управляемый боевой модуль имеет двухплоскостную стабилизированную платформу с таким вооружением как пулемёт "Корд" 12,7 мм.

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба Ростеха сообщает, что БМ (боевой модуль) оснащается лазерным дальномером, тепловизионным прицелом, системой диагностики неисправностей, счётчиком патронов, а также гироскопической системой стабилизации оружия.

Из сообщения пресс-службы концерна:

БТ-3Ф – результат кооперации предприятий Ростеха. Бронетранспортер создан на Курганмашзаводе, разработку боевого модуля осуществляло дочернее предприятие корпорации "Уралвагонзавод" - НПО "Электромашина". В качестве соисполнителей также были привлечены предприятия, специализирующиеся на крупнокалиберном стрелковом вооружении, что позволило существенно улучшить огневые характеристики. БТ-3Ф отличается высоким качеством, простотой, надежностью, хорошими боевыми возможностями, благодаря чему машина имеет серьёзный экспортный потенциал.

Отмечается, что угол склонения пулемёта "Корд" на дистанционно управляемом боевом модуле увеличен до – 10 градусов. Это позволяет оператору вести огонь по находящимся на склонах холмов целям.

БТ-3Ф – плавающий бронетранспортер, выполненный на шасси БМП-3. Он может транспортировать до 17 человек личного состава подразделения. По левому и правому бортам располагаются помощник командира и десантник, которые могут вести пулемётный огонь из автономных установок.

На БТ-3Ф установлены специальные энергопоглощающие кресла, которые существенно снижают механическое воздействие на экипаж и десант, например, при взрыве мины.

Ранее стало известно, что первым зарубежным покупателем таких бронетранспортеров стала Индонезия.