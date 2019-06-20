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20.06.2019
Российская газета

Ракетный комплекс "Триумф" защитил Ленобласть от удара "противника"

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Источник изображения: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости

В Ленинградской области боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" отразили удар условного противника. Учения прошли в рамках плановой тренировки по боевой готовности.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, на марше колонну техники от воздушного нападения "неприятеля" прикрывали расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Бойцы обнаружили, захватили, сопроводили и осуществили электронные пуски по объектам воздушного нападения. Причем их действия осложнялись средствами радиоэлектронной борьбы.

А механики-водители "Триумфов" отработали также навыки вождения военной техники в разных условиях: в колонне по пересеченной местности, на скоростном участке, в ходе марша днем и ночью. Всего в учениях были задействованы около ста военнослужаших Западного военного округа и более 30 единиц техники.

Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" - комплекс нового поколения. Он предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Это единственная система, которая может выборочно работать с использованием более четырех типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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