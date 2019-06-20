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20.06.2019
Известия.ru

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги. Об этом говорится в материале начальника Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Анатолия Гуляева, опубликованном в среду, 19 июня, в газете "Красная звезда".

По его словам, сейчас завершаются государственные испытания этого многофункционального авиационного комплекса. Вместе с Су-57 армия получит комплекты авиационного вооружения.

"На сегодняшний день на поставки значительной части авиационных средств поражения, которыми будет вооружен самолет Су-57, уже заключены государственные контракты", — отметил он.

Гуляев добавил, что в России был успешно испытан целый ряд перспективного вооружения, в том числе и в Сирии. Сейчас осуществляется подготовка к серийному выпуску данных образцов.

16 июня в США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57. По данным американских СМИ, для противостояния современным российским истребителям ему нужна серьезная модернизация.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-15
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
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