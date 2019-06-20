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20.06.2019
Российская газета

В Приморье на форуме "Армия-2019" покажут новейший корвет "Громкий"

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Корвет "Громкий" проекта 20380
Корвет "Громкий" проекта 20380.
Источник изображения: Минобороны РФ

На рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" 28-30 июня в Приморье представят около 100 образцов вооружения и военной техники. Среди них, по словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга Николая Воскресенского, современный береговой ракетный комплекс "Бастион", новейший корвет "Громкий", армейский снегоход А-1.

Эту технику впервые покажут гостям форума. Посмотреть ее, а также боевые корабли и вспомогательные суда ТОФ, экспозицию боевой техники береговых войск, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки и танк Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс "Оса", специальную технику можно будет на 33 причале ТОФ на Корабельной набережной во Владивостоке, которая станет основной площадкой проведения форума в регионе.

На центральном аэродроме Угловая покажут авиационную технику ВВС и ПВО Восточного военного округа, в том числе истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, вертолеты Ка-27 и Ка-29, а также современные зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь - С".

В филиале парка "Патриот" на острове Русский на "Ворошиловской батарее" представят 28 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны.

Деловая часть форума, добавил Воскресенский, состоящая из конференций и круглых столов, пройдет в Дальневосточном федеральном университете и в Доме офицеров флота.

Справка "РГ"

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Выставки и другие мероприятия состоятся и в других российских городах. Ожидается, что на форуме более 27000 образцов продукции и технологий представят полторы тысячи предприятий. Посетить форум, как и в прошлом году, могут больше миллиона человек, считают в Минобороны.


Анна Бондаренко

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бастион
БМП-2
БТР-82
БТР-82А
Ка-27
Ка-29
МиГ-31
МиГ-31БМ
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