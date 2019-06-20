Жители и гости Приморья на форуме "Армия-2019" смогут увидеть ракетный комплекс "Бастион"

В рамках мероприятия представят около 100 образцов вооружения и военной техники

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Около 100 образцов вооружения и военной техники смогут увидеть жители и гости Приморья во время международного военно-технического форума "Армия-2019". В частности, впервые для гостей мероприятия будут представлены береговой ракетный комплекс "Бастион" и армейский снегоход А-1, сообщил в среду официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Около 100 образцов вооружения и военной техники будет представлено в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019", который пройдет в период с 28 по 30 июня на пяти площадках в столице Приморья. Основной площадкой форума станет 33-й причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке. Впервые для гостей форума будут представлен современный береговой ракетный комплекс "Бастион", корвет "Громкий" и армейский снегоход А-1", - сообщил Воскресенский.

В целом на этой площадке будут представлены боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники Береговых войск ВМФ, снаряжение сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы. На аэродроме Центральная Угловая гости форума смогут увидеть образцы авиационной техники морской авиации ВМФ, самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ. Здесь разместят истребители Су-35С, МиГ-31БМ, вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-29, а также зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".

В филиале парка "Патриот" на острове Русский планируется развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, здесь будут выставлены 28 образцов техники. Научно-деловая программа форума пройдет в Дальневосточном федеральном университете и в Доме офицеров флота.

В приморском городе Уссурийск в рамках форума покажут полеты легкомоторной авиации ДОСААФ и развертывание комплекса наземных станций противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, сообщил в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев. Кроме того, зрители смогут посмотреть здесь на танк Т-72Б, противотанковый ракетный комплекс "Штурм", зенитно-ракетный комплекс "Бук". Всего в Уссурийске будет показано 32 единицы вооружения и военной техники.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.