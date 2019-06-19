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19.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон дополнительно выделит ВСУ четверть миллиарда долларов

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: www.peoplesproject.com

Пентагон намерен дополнительно профинансировать военных Украины на 250 млн долларов, об этом говорится в распространенном ведомством заявлении.

В заявлении сообщается, что эти средства будут потрачены на подготовку, обеспечение и снабжение Вооруженных сил Украины, передает РИА "Новости".

На прошлой неделе сообщалось, что, согласно предложению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита, Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, выделит 250 млн долларов на военную помощь Украине.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
2020-й год
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