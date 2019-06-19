Пентагон дополнительно выделит ВСУ четверть миллиарда долларов
Военнослужащие ВСУ.
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Пентагон намерен дополнительно профинансировать военных Украины на 250 млн долларов, об этом говорится в распространенном ведомством заявлении.
В заявлении сообщается, что эти средства будут потрачены на подготовку, обеспечение и снабжение Вооруженных сил Украины, передает РИА "Новости".
На прошлой неделе сообщалось, что, согласно предложению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита, Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, выделит 250 млн долларов на военную помощь Украине.
Алексей Дегтярев
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