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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев встретится в Израиле с Болтоном и председателем Совбеза этой страны - СБ РФ

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

Уфа. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Трехсторонняя встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата пройдет 24-25 июня, сообщила во вторник пресс-служба Совбеза РФ.

"24-25 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат обсудят вопросы региональной безопасности", - сообщили в СБ РФ.

Там отметили, что встреча пройдет в Израиле.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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