Патрушев встретится в Израиле с Болтоном и председателем Совбеза этой страны - СБ РФ

Уфа. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Трехсторонняя встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата пройдет 24-25 июня, сообщила во вторник пресс-служба Совбеза РФ.

"24-25 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат обсудят вопросы региональной безопасности", - сообщили в СБ РФ.

Там отметили, что встреча пройдет в Израиле.