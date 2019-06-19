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19.06.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон увеличивает воинский контингент на Ближнем Востоке

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Источник изображения: vpk-news.ru

США не ищут конфликта с Ираном, но все же приняли решение отправить на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. военнослужащих в "оборонительных целях" из-за ситуации вокруг Ирана.

Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении Пентагона.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан при этом заявил, что Вашингтон принимает меры "для обеспечения безопасности и благополучия наших военных, несущих службу по всему региону, и для защиты наших национальных интересов". По его словам, Пентагон будет следить за ситуацией и корректировать численность сил по мере необходимости с учетом данных разведки.

Отмечается, что и.о. министра отправил дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на запрос Центрального командования Вооруженных сил США, по рекомендации главы Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом.

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Страны
Иран
США
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