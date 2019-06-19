Безопасно и по правилам: Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Российские истребители Су-27 перехватили американский самолет. На этот раз инцидент произошел во время приближения к российской границе стратегических бомбардировщиков со стороны Черного и Балтийского морей. Самолеты ВВС США довольно часто пролетают возле госграницы России, что вызывает обеспокоенность Москвы.

Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube. Запись сделана из кабины пилота. На кадрах видно, как российский истребитель подлетает к американскому бомбардировщику и сопровождает его.

Об этом инциденте накануне сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Стратегические бомбардировщики В-52Н были перехвачены во время их приближения к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей.

В ведомстве обратили внимание, что при перехвате не было допущено нарушения государственной границы, полеты Су-27 выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Иностранные разведывательные самолеты и БПЛА довольно часто появляются рядом с российскими границами и военными объектами. Их регулярно замечают над Балтийским, Черным морями, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.

Неделю назад Су-27 также поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы в районе Балтийского моря, сообщал департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", - отметили там.

В ведомстве объяснили, что российский летчик сопровождал их во избежание нарушения границы воздушного пространства России, а также чтобы контролировать соблюдение всех мер безопасности. Полет, по данным министерства, проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

До этого, 5 июня, в Минобороны России опровергли заявления американской стороны о небезопасном перехвате самолета ВВС США российским истребителем. Там пояснили, что 4 июня к базе ВМФ России в сирийском порту Тартус два раза подлетал американский самолет-разведчик. Сначала российские военные обнаружили цель над нейтральными водами Средиземного моря примерно в 12:30 мск и подняли с российской военной авиабазы "Хмеймим" истребитель Су-35. Он приблизился к объекту на безопасное расстояние и распознал его как американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, указали в сообщении. Су-35 вернулся на аэродром после того, как разведчик Соединенных Штатов сменил курс.

Другое приближение "Посейдона" было зафиксировано в 15:41. Тогда российский истребитель снова поднялся в воздух. "[Он] приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами [противовоздушной обороны] ПВО воздушного пространства", - рассказали в министерстве.

Все полеты Россия осуществляет в соответствии с международными нормами, отметили российские военные.

Так, Москва опровергла заявление пресс-службы Шестого флота США, который обвинял Су-35 в "небезопасном" перехвате американского противолодочного самолета над Средиземным морем.

По данным американского ведомства, российский истребитель перехватывал воздушное судно Соединенных Штатов за три часа три раза, и один из них - второй - они назвали небезопасным, поскольку самолет РФ пролетел на высокой скорости непосредственно перед P-8A, а это, по их словам, представляло угрозу для экипажа.

Американские пилоты рассказали, что перехват продолжался примерно 28 минут, а после маневра они попали в волну турбулентности.

Шестой флот обвинил российских летчиков в безответственных действиях. К тому же, Вашингтон настаивает, что самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал россиян.

До этого, 23 марта, в небе снова встретились Су-27 и бомбардировщики B-52H ВВС США. Как сообщало РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороны России, это произошло над Балтийским морем, причем два раза.

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", - указали в сообщении.

Су-27 не допустили приближение к российской границе пролетавших над нейтральными водами американских самолетов.

В центре отметили, что с 14 марта самолеты ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Всего за два дня до инцидента обеспокоенность в связи с такой ситуацией выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отправка американских бомбардировщиков в Европу и их полеты рядом с границами России ведут к росту напряженности в этих районах.

"Подобные действия США не ведут к укреплению безопасности и стабильности в том регионе, который непосредственно прилегает к российским границам", - отметил Песков.

Лидия Мисник