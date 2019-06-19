Защищали секреты: названа версия инцидента с кораблями России и США

Р Р°РєРµС‚РЅС‹Р№ РєСЂРµР№СЃРµСЂ Р’РњРЎ РЎРЁРђ Chancellorsville РѕРїР°СЃРЅРѕ РјР°РЅРµРІСЂРёСЂСѓРµС‚ СЂСЏРґРѕРј СЃ Р±РѕР»СЊС€РёРј РїСЂРѕС‚РёРІРѕР»РѕРґРѕС‡РЅС‹Рј РєРѕСЂР°Р±Р»РµРј Р’РњР¤ Р РѕСЃСЃРёРё "РђРґРјРёСЂР°Р» Р’РёРЅРѕРіСЂР°РґРѕРІ". Р’РёРґРµРѕ new_militarycolumnist pic.twitter.com/DJTPKXGXde — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 7, 2019

В Китае выдвинули новую версию инцидента в Восточно-Китайском море, когда американский крейсер Chancellorsville едва не столкнулся с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Аналитики предполагают, что опасный маневр продиктован намерением скрыть секреты атомных подлодок военно-морского флота США.

Инцидент произошел шестого июня, когда эсминец Тихоокеанского флота сопровождал параллельным курсом авианосную ударную группу Седьмого флота США. Внезапно крейсер управляемой ракетной обороны Chancellorsville, в нарушение всех правил судовождения, перерезал путь "Виноградову", и российский корабль был вынужден резко отвернуть. Тем не менее корабли сблизились на опасное расстояние - 15 метров.

Стороны обменялись нотами протеста, но внятного объяснения причин опасного маневрирования Chancellorsville не последовало. Аналитики из КНР высказали предположение - ракетный крейсер США любой ценой хотел отогнать российский эсминец ради охраны секретных данных. Речь идет о субмаринах, которые обязательно сопровождают авианосную группировку, а "Адмирал Виноградов" - охотник за подводными лодками.

"Известно, что сигнал, издаваемый атомными подлодками так же уникален, как отпечатки пальцев, если он попадет в базу данных противника, обнаружить среди остального шума его будет легко, как и определить его точное местоположение на море", - сообщает китайское издание Sina. Перевод статьи опубликован ИноСМИ.

Эксперты также отметили низкую эффективность опасного маневра американских моряков.

"Однако к негодованию и обиде американцев, им до сих пор неизвестно, как много информации успели получить русские и смог ли отчаянный шаг американского крейсера помешать их работе. Должно быть, командующий Седьмым флотом очень тяжело пережил этот инцидент", - пишет издание.

Николай Грищенко