Российский Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона в Ле Бурже

ЦАМТО, 18 июня. Российский самолет-амфибия Бе-200 17 июня принял участие в летной программе авиасалона во французском Ле Бурже, передает "РИА Новости".

В ходе полета в районе аэродрома Бе-200 сбросил воду, имитируя тушение пожара.

Также в летной программе принял участие российский вертолет "Ансат", отмечает агентство.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.