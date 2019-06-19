Российский Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона в Ле Бурже
Самолет Бе-200. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ЦАМТО, 18 июня. Российский самолет-амфибия Бе-200 17 июня принял участие в летной программе авиасалона во французском Ле Бурже, передает "РИА Новости".
В ходе полета в районе аэродрома Бе-200 сбросил воду, имитируя тушение пожара.
Также в летной программе принял участие российский вертолет "Ансат", отмечает агентство.
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.
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