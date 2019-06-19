Головная южнокорейская подводная лодка национального проекта KSS-III в море

Как сообщается, 10 июня 2019 года в Южной Корее без особой огласки были начаты заводские ходовые испытания головной большой неатомной подводной лодки SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III), построенной для ВМС Южной Кореи на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо близ Пусана. Предполагается, что лодка должна быть передана южнокорейскому флоту к концу 2020 года со водом в строй ВМС в январе 2022 года.

Головная южнокорейская большая неатомная подводная лодка SS 083 Dosan An Chang-Ho проекта KSS-III (Jangbogo III), построенная на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), выходит на заводские ходовые испытания. Окпо, июнь 2019 года (с) www.facebook.com/admkimhs

С постройкой данного корабля Южная Корея вошла в узкий клуб стран, самостоятельно осуществляющих проектирование и строительство подводных лодок.

Напомним, что корпорация DSME получила контракт министерства обороны Южной Кореи cтоимостью 1,56 млрд долл на строительство для ВМС страны двух больших неатомных подводных лодок национального проекта KSS-III первой серии (Batch 1) 26 декабря 2012 года. Затем 30 ноября 2016 года корпорация Hyundai Heavy Industries получила контракт на постройку еще одной лодки проекта KSS-III первой серии. Сдача всех трех лодок намечена к концу 2023 года. Всего же по 2029 год планируется ввести в состав южнокорейского флота девять лодок проекта KSS-III, включая по три корабля второй и третьей серии. Однако программа постройки лодок проекта KSS-III претерпевала неоднократные задержки по техническим и финансовым причинам.

Проектирование большой (надводное стандартное водоизмещение лодки первой серии 3358 тонн, подводное водоизмещение до 3800 тонн) неатомной подводной лодки KSS-III для ВМС Южной Кореи осуществлялось с 2004 года совместно корпорациями Hyundai Heavy Industries и DSME, при этом в конечном счете в качестве основы был выбран проект последней. Созданием различных систем для данного проекта занимаются также компании LIG Nex1, Hanwha и STX Engine, техническое содействие оказывают британские компании ВМТ и Babcock. Первоначально рассматривался даже вариант лодки с ядерной энергетической установкой, однако в итоге лодка будет иметь воздухонезависимую энергетическую установку, аналогичную установке немецкого образца на топливных элементах, используемой на строящихся сейчас для южнокорейского флота подводных лодках германского проекта 214 (KSS-II). Со второй серии, как предполагается, лодки KSS-III также получат передовые литиево-ионные аккумуляторные батареи южнокорейской разработки.

Длина подводной лодки KSS-III составляет 83,5 м, ширина 9,6 м, осадка в надводном положении 7,7 м. Максимальная скорость подводного хода составит 20 уз, а дальность плавания экономическим ходом достигнет 10 тысяч миль. Экипаж 50 человек. Вооружение подводных лодкок KSS-III первой серии, помимо восьми носовых 533-мм торпедных аппаратов, будет также включать шесть вертикальных пусковых установок для крылатых ракет Cheon Ryong с дальностью стрельбы до 1500 км (с лодок второй серии, возможно, количество вертикальных пусковых установок будет увеличено до десяти).

Постройка головной подводной лодки данного проекта S 083 Dosan An Chang-Ho (заводской номер 7716) была начата с церемонии первой резки стали, проведенной на предприятии DSME в Окпо 27 ноября 2014 года. Церемония официальной закладки состоялась там 17 мая 2016 года. Лодка получила название в честь одного из лидеров корейского националистического движения начала ХХ столетия Ан Чханхо (Дусана) (1878-1938), и была спущена на воду 14 сентября 2018 года.

Закладка второй лодки SS 085 Son Byong-hi была произведена DSME в Окпо 1 июля 2016 года. Третья лодка SS 086 Yi Dongnyeong была начата строительством на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 июня 2017 года.

В марте 2019 года была утверждена постройка для ВМС Южной Кореи трех лодок проекта KSS-III второй серии, головная лодка второй серии, как сообщается, получит название Lee Bong-chang.