Флот высоких широт — часть II

Дальнюю морскую зону возьмут под контроль новые фрегаты и корветы

Знаковое для российского ВМФ событие – закладка сразу четырех боевых кораблей (фрегатов и БДК) – состоялось в апреле.

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В церемонии закладки фрегатов проекта 22350 принял участие президент России Владимир Путин. Ранее глава государства в Послании Федеральному собранию заявил, что до 2027 года флот получит 16 кораблей дальней морской зоны.

Корабли-конструкторы

О каких новых кораблях говорил президент? О фрегатах проекта 22350 и корветах проекта 22380. Им отводится особое место в новой программе развития ВМФ России. Фактически они станут основой корабельной группировки дальней морской зоны.

Планируется отказаться от программ производства корветов проектов 20380 и 20385. Примечательно, что "385-е" изначально вызывали неоднозначную реакцию главкомата ВМФ. Еще в 2013 году они считались слишком дорогими и не сбалансированными по вооружению.

Формально линейку кораблей типа 20380–20385 сменят корветы 20386. Между тем "386-й" не просто доработанный проект, это будет принципиально новый корабль. В нем впервые реализована концепция модульности, также известная как открытая корма.

“ Фрегаты типа 22350 уже называют самым удачным проектом ВМФ России ”

Речь идет о возможности размещения вооружения и другого необходимого оборудования в обычных морских контейнерах. Располагаться они будут в специально отведенных местах на корме. Считается, что такое размещение позволяет максимально адаптировать корабль к выполнению поставленных боевых задач.

Разработчики новой программы развития ВМФ посчитали, что тип 20386 позволяет воплотить все лучшие качества серии 20380–20385. При этом новинка будет лишена проблем своих предшественников.

Главный недостаток корветов прошлого поколения в их несбалансированности по мореходным качествам и вооружениям. Тип 20380 имеет всего несколько ПКР Х-35, также у него недостаточные возможности для борьбы с субмаринами.

Попытка модернизации привела к появлению проекта 20385. Но в результате получился корвет, вооруженный "Калибрами-НК" с незначительно увеличенным боекомплектом зенитных ракет. При этом его стоимость по сравнению с "380-м" серьезно выросла.

Главное преимущество корвета проекта 20386 – достаточно низкая себестоимость благодаря отказу от размещения на борту сложных стационарных систем вооружения. Как уже сказано, их, исходя из задач, разместят в контейнерах. В мирное же время корабли будут обходиться штатным вооружением: артиллерийскими установками и зенитными комплексами "Панцирь-М" (пока в проекте указаны шестиствольные автоматы АК-630) и ЗРК "Полимент-Редут". Также на борту будут базироваться вертолеты.

Для борьбы с пиратами и демонстрации флага в мирное время встроенного вооружения более чем достаточно. Если же корабль привлекут для проведения гуманитарных акций или поддержки сил специальных операций, на его борту можно оперативно разместить необходимое оборудование. Речь идет о госпитальных модулях, штабных контейнерах и штурмовых катерах.

Также создатели новой программы развития ВМФ считают, что корабли проекта 20386 будут обладать уникальной возможностью по развертыванию на театрах военных действий. К примеру, в походе корвет может получить внезапную боевую задачу. В этом случае он зайдет в ближайший дружественный порт, куда самолетами ВТА уже доставят контейнеры с вооружением. Экипажу останется только принять их на борт.

Другой вариант – перевозить контейнеры на транспортных судах, которые могут сопровождать корветы в походе, либо заблаговременно выйти в заданные районы Мирового океана.

Классика требует совершенства

В отличие от "386-го" фрегаты 22350 классической схемы: все вооружение уже размещено на борту. В арсенале противокорабельные "Ониксы", многофункциональные "Калибр-НК" (в противокорабельном варианте, а также для ударов по наземным целям), 130-мм автоматическая пушка. С воздуха корабль защищают комплексы "Полимент-Редут" и "Палаш" (в перспективе будут заменены на "Панцирь-М").

Сегодня фрегаты типа 22350 уже называют самым удачным проектом ВМФ России. Корабль отличается высокими ходовыми качествами и автономностью. Первый корабль в серии – "Адмирал Горшков" фактически завершает кругосветное путешествие. Выйдя из Баренцева моря, он обогнул Европу, побывал в Тихом океане и принял участие в военно-морском параде в китайском Циндао.

Между тем ведется разработка еще более совершенной версии, речь идет о кораблях с индексом 22350М. Их водоизмещение увеличится на несколько тысяч тонн. За счет этого появится возможность установить новую трехкоординатную РЛС и другое радиоэлектронное оборудование.

Формально новая программа включает строительство фрегатов проекта 22350М. Но сроки их закладки и передачи российскому ВМФ пока неизвестны, проектирование "эмок" продолжается, и делать прогнозы преждевременно.

Как будут взаимодействовать корветы проекта 20386 и фрегаты проекта 22350? Можно предположить, что более тяжелый "350-й" станет основой корабельной группы. На него будет возложено обнаружение противника в воздухе, на воде и под водой.

В то же время более легкие корветы типа 20386 будут нести оборудование и вооружение, конфигурированное под поставленную задачу. Если это борьба с надводными целями, то на борту разместят контейнеры с ракетами "Оникс". Если речь о поддержке наземных войск, то в арсенал войдут модули с "Калибрами". В случае сопровождения конвоев на борту "386-го" появятся дополнительные гидроакустические станции, противолодочное оружие и вертолеты.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года