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24.04.2019
Военно-промышленный курьер

Флот высоких широт

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Каким будет новый облик российского ВМФ

Руководство российского ВМФ приняло решение утилизировать несколько кораблей и подводных лодок: три стратегических ракетоносца проекта 667БДР, субмарину проекта 671РТМК, два атомных ракетных крейсера "Орлан".

О списании подлодок говорили давно, а отказ от атомных ракетных крейсеров проекта 1144 оказался неожиданным. Еще несколько лет назад руководство Минобороны озвучивало планы по возвращению всех их в строй. Головным должен был стать "Адмирал Нахимов", который сейчас проходит модернизацию на Севмашзаводе.

Но отказ от двух крейсеров не спонтанное решение. В прошлом году руководство Минобороны и кораблестроители пересмотрели программу развития Военно-морского флота России – настало время реализовывать принятые решения. Как будет выглядеть перспективный облик ВМФ РФ? Каким программам отдадут приоритет, а какие, наоборот, будут свернуты?

Унесенные "Мистралем"

Разговоры о модернизации боевых кораблей дальней океанской зоны начались давно. В 2013 году план перспективного развития ВМФ России подразумевал создание постоянно действующей эскадры в Средиземном море и Индийском океане. Их основой должны были стать ракетные крейсеры, а также десантные вертолетоносцы типа "Мистраль". Планировалось провести ремонт и модернизацию ракетных крейсеров 1164 "Атлант", первым в очереди значился принадлежащий Северному флоту "Маршал Устинов". Обсуждался даже выкуп у Киева ракетного крейсера "Украина", который должен был получить имя "Адмирал Лобов". Во многом такое решение обусловлено сложностями со строительством новых кораблей и подводных лодок. Кораблестроители не могли сдать головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", несколько раз переносился срок передачи ВМФ России многоцелевой атомной подводной лодки "Северодвинск".

“ При необходимости группу можно быстро усилить кораблями с Балтийского, Черноморского и Северного флотов ”

Понятно, что даже прошедшие средний ремонт и модернизацию "Атланты" не могли прослужить долго, и потому им на смену готовился проект атомного эсминца "Лидер". Также планировалось вернуть в состав ВМФ России все четыре "Орлана".

Но за прошедшие шесть лет ситуация резко поменялась. Вначале стало понятно, что провести полноценную модернизацию и ремонт "Маршала Устинова" не получится, и было решено ограничиться восстановлением технической готовности крейсера, а также заменой радиоэлектронного оборудования и вооружения. В дальнейшем "Устинов" должен был стать донором основных узлов и механизмов для выкупленного у Киева "Адмирала Лобова".

2014 год и начавшийся украинский кризис нанесли серьезный удар по программам дальней морской зоны. Во-первых, идея с "Адмиралом Лобовым" по понятной причине была отвергнута. Во-вторых, выпали из перечня два вертолетоносца типа "Мистраль" – по причине кризиса Париж отказался передавать оба заказанных корабля Москве.

Серьезно застрял проект модернизации крейсеров 1164. В частности, до настоящего времени так и не убыл в ремонт флагман Черноморского флота – крейсер "Москва". Планы по началу работ на его борту неоднократно озвучивались, но так и не реализованы. Как указывалось в отраслевых изданиях, причина в отсутствии финансирования.

Дольше всего продержался проект модернизации крейсеров проекта 1144. Во многом это было обусловлено тем, что "Адмирал Нахимов" был поставлен в ремонт еще в 2013-м. Но и в эту программу вмешались проблемы с финансированием. В частности, в процессе работ пришлось отказаться от замены части корабельных систем. Было принято решение не ставить новые, а отремонтировать имеющиеся.

Серьезно сдвинулись сроки строительства атомного эсминца проекта 23560 "Лидер". В настоящее время передача этих кораблей ВМФ России отложена на конец 2020-х. Хотя уже известно, что головной корабль проекта получит имя "Орлов-Чесменский".

Фактически предложенная в 2013 году концепция развития ВМФ России развалилась. Поэтому год назад между военными и кораблестроителями началось активное обсуждение ситуации. В конце 2018-го решили отказаться от модернизации и перевооружения старых крейсеров.

По данным "Военно-промышленного курьера", в настоящее время речь идет только о завершении работ на "Адмирале Нахимове", а также о модернизации "Петра Великого" ("Последний "Орлан"). Оставшиеся крейсеры 1164 ожидает только восстановление технической готовности.

Можно говорить о том, что ВМФ России ужал амбициозные планы по присутствию в Средиземном море и Индийском океане.

Филиал Севастополя

На первый взгляд отказ от модернизации и ремонта старых крейсеров дальней морской зоны негативно скажется на возможностях нашего ВМФ. Но это не совсем так. Вернемся к планам 2013 года. Хотя речь и шла о постоянном присутствии корабельных групп в Мировом океане, приоритет отдавался двум районам – Средиземному морю и Индийскому океану. На тот момент Россия не имела морских баз в этих регионах. Поэтому группы должны были состоять из кораблей с большим запасом хода и автономностью.

Ситуация парадоксальным образом изменилась. У России появилась средиземноморская военно-морская база – это сирийский "Тартус". Москва заключила с Дамаском договор об аренде в коммерческих целях на 49 лет. Благодаря "Тартусу" нет необходимости постоянно держать в Средиземном море большую корабельную группу. В настоящее время присутствие в акватории осуществляют один из фрегатов проекта 11356 Черноморского флота, две "Варшавянки", несколько малых ракетных кораблей.

Как показывает опыт противостояния с США в 2017 и 2018 годах, в случае необходимости средиземноморскую группу можно быстро усилить кораблями с Балтийского, Черноморского и Северного флотов. При этом над группировкой всегда будет "воздушный зонтик" с авиабазы "Хмеймим".

Окончание следует.


Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года

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Страны
Индия
Польша
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Нахимов
Мистраль (Mistral)
Пётр Великий
Северодвинск АПЛ
Компании
Севмаш
Проекты
1135 Буревестник
1144 Орлан
1164 Атлант
22350
23560 Лидер
667
671РТМ(К) Щука
877 Палтус
СФ
ЧФ
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