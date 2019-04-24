Флот высоких широт

Каким будет новый облик российского ВМФ

Руководство российского ВМФ приняло решение утилизировать несколько кораблей и подводных лодок: три стратегических ракетоносца проекта 667БДР, субмарину проекта 671РТМК, два атомных ракетных крейсера "Орлан".

О списании подлодок говорили давно, а отказ от атомных ракетных крейсеров проекта 1144 оказался неожиданным. Еще несколько лет назад руководство Минобороны озвучивало планы по возвращению всех их в строй. Головным должен был стать "Адмирал Нахимов", который сейчас проходит модернизацию на Севмашзаводе.

Но отказ от двух крейсеров не спонтанное решение. В прошлом году руководство Минобороны и кораблестроители пересмотрели программу развития Военно-морского флота России – настало время реализовывать принятые решения. Как будет выглядеть перспективный облик ВМФ РФ? Каким программам отдадут приоритет, а какие, наоборот, будут свернуты?

Унесенные "Мистралем"

Разговоры о модернизации боевых кораблей дальней океанской зоны начались давно. В 2013 году план перспективного развития ВМФ России подразумевал создание постоянно действующей эскадры в Средиземном море и Индийском океане. Их основой должны были стать ракетные крейсеры, а также десантные вертолетоносцы типа "Мистраль". Планировалось провести ремонт и модернизацию ракетных крейсеров 1164 "Атлант", первым в очереди значился принадлежащий Северному флоту "Маршал Устинов". Обсуждался даже выкуп у Киева ракетного крейсера "Украина", который должен был получить имя "Адмирал Лобов". Во многом такое решение обусловлено сложностями со строительством новых кораблей и подводных лодок. Кораблестроители не могли сдать головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", несколько раз переносился срок передачи ВМФ России многоцелевой атомной подводной лодки "Северодвинск".

“ При необходимости группу можно быстро усилить кораблями с Балтийского, Черноморского и Северного флотов ”

Понятно, что даже прошедшие средний ремонт и модернизацию "Атланты" не могли прослужить долго, и потому им на смену готовился проект атомного эсминца "Лидер". Также планировалось вернуть в состав ВМФ России все четыре "Орлана".

Но за прошедшие шесть лет ситуация резко поменялась. Вначале стало понятно, что провести полноценную модернизацию и ремонт "Маршала Устинова" не получится, и было решено ограничиться восстановлением технической готовности крейсера, а также заменой радиоэлектронного оборудования и вооружения. В дальнейшем "Устинов" должен был стать донором основных узлов и механизмов для выкупленного у Киева "Адмирала Лобова".

2014 год и начавшийся украинский кризис нанесли серьезный удар по программам дальней морской зоны. Во-первых, идея с "Адмиралом Лобовым" по понятной причине была отвергнута. Во-вторых, выпали из перечня два вертолетоносца типа "Мистраль" – по причине кризиса Париж отказался передавать оба заказанных корабля Москве.

Серьезно застрял проект модернизации крейсеров 1164. В частности, до настоящего времени так и не убыл в ремонт флагман Черноморского флота – крейсер "Москва". Планы по началу работ на его борту неоднократно озвучивались, но так и не реализованы. Как указывалось в отраслевых изданиях, причина в отсутствии финансирования.

Дольше всего продержался проект модернизации крейсеров проекта 1144. Во многом это было обусловлено тем, что "Адмирал Нахимов" был поставлен в ремонт еще в 2013-м. Но и в эту программу вмешались проблемы с финансированием. В частности, в процессе работ пришлось отказаться от замены части корабельных систем. Было принято решение не ставить новые, а отремонтировать имеющиеся.

Серьезно сдвинулись сроки строительства атомного эсминца проекта 23560 "Лидер". В настоящее время передача этих кораблей ВМФ России отложена на конец 2020-х. Хотя уже известно, что головной корабль проекта получит имя "Орлов-Чесменский".

Фактически предложенная в 2013 году концепция развития ВМФ России развалилась. Поэтому год назад между военными и кораблестроителями началось активное обсуждение ситуации. В конце 2018-го решили отказаться от модернизации и перевооружения старых крейсеров.

По данным "Военно-промышленного курьера", в настоящее время речь идет только о завершении работ на "Адмирале Нахимове", а также о модернизации "Петра Великого" ("Последний "Орлан"). Оставшиеся крейсеры 1164 ожидает только восстановление технической готовности.

Можно говорить о том, что ВМФ России ужал амбициозные планы по присутствию в Средиземном море и Индийском океане.

Филиал Севастополя

На первый взгляд отказ от модернизации и ремонта старых крейсеров дальней морской зоны негативно скажется на возможностях нашего ВМФ. Но это не совсем так. Вернемся к планам 2013 года. Хотя речь и шла о постоянном присутствии корабельных групп в Мировом океане, приоритет отдавался двум районам – Средиземному морю и Индийскому океану. На тот момент Россия не имела морских баз в этих регионах. Поэтому группы должны были состоять из кораблей с большим запасом хода и автономностью.

Ситуация парадоксальным образом изменилась. У России появилась средиземноморская военно-морская база – это сирийский "Тартус". Москва заключила с Дамаском договор об аренде в коммерческих целях на 49 лет. Благодаря "Тартусу" нет необходимости постоянно держать в Средиземном море большую корабельную группу. В настоящее время присутствие в акватории осуществляют один из фрегатов проекта 11356 Черноморского флота, две "Варшавянки", несколько малых ракетных кораблей.

Как показывает опыт противостояния с США в 2017 и 2018 годах, в случае необходимости средиземноморскую группу можно быстро усилить кораблями с Балтийского, Черноморского и Северного флотов. При этом над группировкой всегда будет "воздушный зонтик" с авиабазы "Хмеймим".

Окончание следует.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года