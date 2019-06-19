Презентация "концептуального" макета перспективного европейского истребителя NGF программы FCAS

Оригинал взят у коллеги dambiev в Презентация европейского истребителя пятого поколения Next generation fighter от Dassault Aviation

На открывшемся сегодня (17 июня 2019 года) авиасалоне в Ле-Бурже французская компания Dassault Aviation представила полноразмерный макет европейского истребителя пятого поколения NGF (Next generation fighter) . Самолет разрабатывается в кооперации несколькими странами Европы и в будущем должен заменить истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Со стороны bmpd напомним, что 6 февраля 2019 года министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лайен на встрече в Париже подписали контракт с европейской группой Airbus и французской компанией Dassault Aviation на совместное проведение концептуального этапа научно-исследовательской работы (Joint Concept Study - JCS) по программе Future Combat Air System (FCAS) создания перспективного истребителя "шестого" поколения Next Generation Fighter (NGF; ранее обозначался как Next Generation Weapon System - NGWS) в интересах двух стран, Стоимость контракта 65 млн евро, данный этап НИР рассчитан на два года. Это ознаменовало собой фактический старт начала создания работ по перспективному франко-германскому истребителю, поступление которого на вооружение планируется к 2040 году.

14 февраля 2019 года на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала соглашение о намерениях относительно присоединения Испании к совместной программе Франции и Германии Future Combat Air System (FCAS) по созданию перспективного истребителя Next Generation Fighter (NGF).

Формальное объявление начала реализации программы FCAS по созданию перспективного истребителя Next Generation Fighter (NGF).и было произведено на авиасалоне в Ле Бурже 17 июня 2019 года.

Консорциум в составе французской группы Safran и германской компании MTU Aero Engines возглавит разработку двигательной установки будущего самолета. Правительства Франции и Германии ожидают подписания контракта на создание демонстратора двигателя в середине 2019 года. Safran будет играть ведущую роль в разработке и интеграции двигателя и будет отвечать за камеру сгорания, турбину высокого давления и форсажную камеру., а MTU Aero Engines - за компрессоры низкого и высокого давления и турбину низкого давления. Электронная система управления двигателя будет разработана формируемым совместным предприятием MTU Aero Engines и Safran Electronics & Defense, именуемым Aerospace Embedded Solutions (AES) Самолет будет двухжвигательным.

Ранее в апреле 2018 года в Берлине Флоренс Парли и Урсула фон дер Лайен подписали документ High Level Common Operational Requirements Document (HLCORD) о согласовании совместных требований по программе перспективного авиационного комплекса FCAS. 19 июня 2018 года те же министры подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании относительно совместной реализации программы FCAS. Согласно меморандуму, программу создания перспективной авиационной боевой системы FCAS, основой которой станет новый боевой самолет NGWS (NGF) будет возглавлять Франция. Глава Dassault Aviation Эрик Траппье 6 февраля 2019 года подтвердил, что его компания будет выступать "системным архитектором и интегратором" проекта.

Согласно меморандуму, с конца 2018 года должен был быть начат этап "концептуальных исследований" по программе (на этот этап и был подписан контракт 6 февраля 2019 года), с сформулированием концепции к 2025 году. Поступление нового авиационного комплекса на вооружение ожидается в 2040 году. Новый самолет должен придти на замену истребителям Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale в ВВС Германии и Франции.

Согласно официальному заявлению сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной "системой систем" XXI века с использованием искусственного интеллекта и работающей в "боевом облаке" (Combat Cloud) и сети ("экосистеме") существующих и перспективных пилотируемых и беспилотных систем, включая различные типы беспилотных летательных аппаратов (Remote Carriers) и управляемого оружия. Министерство обороны Германии охарактеризовало FCAS как самую крупную и технологически сложную европейскую оборонную программу. Сейчас французская и германская стороны официально именуют перспективный самолет NGF "истребителем шестого поколения".