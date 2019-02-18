Испания присоединилась к франко-германской программе перспективного истребителя

Министр обороны Испании Маргарита Роблес 14 февраля 2019 года на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе подписала соглашение о намерениях относительно присоединения Испании к совместной программе Франции и Германии Future Combat Air System (FCAS) по созданию перспективного истребителя Next Generation Fighter (NGF).

Министры обороны Франции, Испании и Германии во время подписания соглашения о намерениях относительно присоединения Испании к совместной франко-германской программе Future Combat Air System (FCAS) по созданию перспективного истребителя Next Generation Fighter (NGF). Брюссель, 14.02.2019 (с) Rubén Darío Somonte / министерство обороны Испании

После подписания документа министр обороны Испании в своем заявлении указала, что "Испания присоединяется к этому проекту на равных с Францией и Германией", что обеспечит значительное положение Испании в европейской политике безопасности и обороны. Роблес также подчеркнула важность этого проекта для модернизации вооруженных сил Испании и, в частности, военно-воздушных сил, а также в качестве импульса для развития испанской оборонной промышленности.

Со стороны bmpd напомним, что в апреле 2018 года министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лайен в Берлине подписали документ High Level Common Operational Requirements Document (HLCORD) о согласовании совместных требований по программе перспективного авиационного комплекса FCAS создания перспективного истребителя Next Generation Fighter (NGF; ранее обозначался как Next Generation Weapon System - NGWS) в интересах этих двух стран. 19 июня 2018 года те же министры Франции и ФРГ подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании относительно совместной реализации программы FCAS. Согласно меморандуму, программу создания перспективной авиационной боевой системы FCAS, основой которой станет новый боевой самолет NGF будет возглавлять Франция.

Согласно меморандуму, с конца 2018 года должен был быть начат этап "концептуальных исследований" по программе, с сформулированием концепции к 2025 году. Поступление нового авиационного комплекса на вооружение ожидается в 2040 году. Новый самолет должен придти на замену истребителям Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale в ВВС Германии и Франции.

6 февраля 2019 года Флоренс Парли и ФРГ Урсула фон дер Лайен на встрече в Париже подписали контракт с европейской группой Airbus и французской компанией Dassault Aviation на совместное проведение концептуального этапа научно-исследовательской работы (Joint Concept Study - JCS) по программе FCAS. Стоимость контракта 65 млн евро, данный этап НИР рассчитан на два года и должен быть начат 20 февраля. Это знаменует собой фактический старт начала создания работ по перспективному франко-германскому истребителю. Формальное объявление начала реализации программы планируется на авиасалоне в Ле Бурже в июне 2019 года.

Французская компания Dassault Aviation будет выступать "системным архитектором и интегратором" проекта. В свою очередь, консорциум в составе французской группы Safran и германской компании MTU Aero Engines возглавит разработку двигательной установки будущего самолета.

Согласно официальным заявлениям сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной "системой систем" XXI века с использованием искусственного интеллекта и работающей в "боевом облаке" (Combat Cloud) и сети ("экосистеме") существующих и перспективных пилотируемых и беспилотных систем, включая различные типы беспилотных летательных аппаратов (Remote Carriers) и управляемого оружия. Министерство обороны Германии охарактеризовало FCAS как самую крупную и технологически сложную европейскую оборонную программу. Сейчас французская и германская стороны официально именуют перспективный самолет NGF "истребителем шестого поколения".

Очередной рисунок создаваемого в рамках программы Future Combat Air System (FCAS) перспективного франко-германского истребителя Next Generation Fighter (NGF), причем уже с опознавательными знаками ВВС Франции, выполненный на основе распространенного Dassault Aviation "концептуального" изображения FCAS. С высокой степенью вероятности, конечный облик самолета будет иметь мало общего с данным изображением (с) forum.keypublishing.com