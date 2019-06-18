"Кульминация авиастроительной мысли": ВКС получили первые МиГ-35

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

Российские ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, а до конца года планируется поставка еще четырех машин. Этот самолет является более усовершенствованной версией своего предшественника - МиГ-29. Учитывая его характеристики, в ВКС даже думают заменить все легкие истребители на МиГ-35.

ВКС России получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил РИА "Новости" генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Он подчеркнул, что за последние три года по программе МиГ-35 был сделан серьезный рывок: в кратчайшие сроки было запущено производство этого самолета, проведены его испытания, к тому же производители за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны.

По словам Тарасенко, до конца года российские ВКС получат еще четыре истребителя.

Кроме того, в корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35.

Генеральный директор "МиГ" также рассказал, что новейший российский истребитель находится в списке основных претендентов на победу в индийском тендере.

"Под эгидой компаний "Рособоронэкспорт" мы обсуждаем с заказчиком технические параметры и вопрос локализации производства МиГ-35 на территории Индии, а также программу послепродажного обслуживания", - отметил Тарасенко.

Ранее в "МиГ" обращали внимание на то, что МиГ-35, участвующий в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов. Презентация МиГ-35 министру обороны Индии Нирмале Ситхараман прошла на полях авиасалона Aero India-2019 в Бангалоре.

МиГ-35 - это новейший многоцелевой истребитель поколения 4, предназначенный для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Летные испытания этого истребителя прошли 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье состоялась международная презентация самолета.

Первый контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали 22 августа прошлого года на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке.

Российский многофункциональный легкий истребитель уже оценили и американские СМИ. В The National Interest решили, что он может конкурировать с американским F-35. Автор статьи Марк Эпископос обратил внимание на ряд характеристик истребителя, в том числе на приземление в экстремальных условиях, огневую мощность, а также умение справляться с высокоинтенсивными боевыми операциями, которые оказались слишком сложными для его предшественников. Кроме того, новый самолет оснащен рамой повышенной прочности и усовершенствованным шасси.

"Этот самолет стал кульминацией российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта, и на сегодня он является в России самым эффективным многоцелевым истребителем", - подчеркнули в материале.

В январе 2017 года главком ВКС Виктор Бондарев на презентации МиГ-35 в Луховицах сообщил о намерении ВКС сменить весь имеющийся парк легких истребителей на новейшие боевые самолеты МиГ-35. Он подчеркнул, что воздушные силы нуждаются в подобных самолетах. Правда, точные сроки смены парка истребителей Бондарев не назвал.

По словам главкома ВКС, в первой партии воздушные войска намерены приобрести 30 новейших истребителей. Бондарев подтвердил, что истребитель способен использовать весь спектр современных вооружений, в том числе и лазерное. Глава ВКС подчеркнул, что подобные самолеты, обладающие высокой дальностью полета, нужны России для решения боевых задач в ходе локальных конфликтов.

"Слава богу, что нет сейчас крупных вооруженных конфликтов, есть только локальные, как в Сирии. Нам нужны самолеты именно такие, которые могли бы эту задачу решить", - заметил он.

Первая официальная информация о закупке Минобороны истребителей МиГ-35 появилась еще в 2012 году, но согласовать контракт не удалось. На доводку МиГ-35 ушло почти четыре года, и теперь, по словам военных, "это совсем не та машина, которая была раньше".

Военный эксперт Виктор Мухаровский отмечал ряд факторов, которые отличают МиГ-35 от его предшественника МиГ-29. В частности, он указывал на радикальное обновление бортового радиоэлектронного оборудования и номенклатуры авиационных средств поражения.

Кроме того, по его словам, двигатели прошли модернизацию, были увеличены запасы топлива, а значит, и дальность полета.

"Этот истребитель сохранил такое присущее серии МиГ свойство, как сверхманевренность. Считается, что в ближнем воздушном бою он превосходит все другие самолеты такого же класса. Понятно также, что МиГ-35 дешевле, чем тяжелые истребители, но его функционал и возможности вполне достаточны для решения типовых задач на тактическом и тактическо-оперативном уровне. Потому, я думаю, что перспективы у него вполне неплохие", - сказал эксперт ФАН.

Лидия Мисник