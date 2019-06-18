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18.06.2019
Интерфакс-АВН

Приоритеты в сфере безопасности обсудил Патрушев с коллегами из Монголии и ЮАР

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Вопросы двустороннего сотрудничества обсудил в понедельник секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на переговорах с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Амаржаргалын Гансухом.

"Собеседники уточнили приоритеты взаимодействия России и Монголии в сфере безопасности", - сказано в сообщении пресс-службы СБ, поступившем в "Интерфакс".

Также секретарь СБ РФ провёл встречу с министром государственной безопасности ЮАР. Патрушев и Аяндо Додло "обсудили взаимодействие России и ЮАР в рамках БРИКС, а также ситуацию на африканском континенте. Стороны подтвердили значимость диалога между Россией и Южно-Африканской Республикой для поддержания мира и стабильности в регионах Африки", - информирует пресс-служба СБ.

Ранее в понедельник здесь сообщили о переговорах Патрушева с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом.

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Страны
Вьетнам
Монголия
Россия
ЮАР
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
БРИКС
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