МиГ создаст тяжелый ударный беспилотник

Тактико-техническое задание на тяжелый ударный беспилотник "Скат" планируется утвердить в Минобороны РФ до конца 2019 года.

- Мы видим рынок для этого аппарата, его ниша в России не закрыта. Рассчитываем в этом году завершить согласование ТТЗ на "Скат" с заказчиком и перейти к опытно-конструкторским работам, - рассказал РИА Новости генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Макет малозаметного, выполненного по схеме "летающее крыло" дрона корпорация впервые представила на авиасалоне МАКС-2007. По данным разработчиков, дрон взлетной массой до 10 тонн предназначен для нанесения ударов по заранее разведанным стационарным целям - в первую очередь, зенитным системам, - в условиях сильного противодействия ПВО противника. Также "Скат" способен поражать мобильные и морские цели. Боевая нагрузка беспилотника до двух тонн, дальность полета 4000 километров, скорость 800 км/ч.

"Скат" участвовал в тендере Минобороны на создание тяжелого ударного дрона для ВКС России, но предпочтение было отдано проекту С-70 "Охотник" ОКБ Сухого. Беспилотник МиГа может стать "младшим братом" С-70 - планируется, что он сможет работать в паре с истребителем МиГ-35.

Внешне беспилотник "Скат" напоминает американский малозаметный штурмовик F-117 Nighthawk. В 1999 году, в ходе операции НАТО против Югославии этот самолет был сбит советским зенитным комплексом С-125 и тщательно изучен.

Антон Валагин