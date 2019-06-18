Войти
18.06.2019
Военно-промышленный курьер

В России открыли большой танковый вододром

684
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Омске открылся самый большой в России искусственный танковый вододром. Танкисты сразу же испытали его на прочность.

Уникальность этого вододрома, помимо его размеров, заключается в том, что ширина позволяет выполнять упражнения как под водой, так и на воде. А также отрабатывать эвакуацию при затоплении танка.

Вододром расположен в Омском автобронетанковом инженерном институте - это первый в России искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70 метров, глубина - 5 метров.

Военнослужащие смогут отрабатывать на нем форсирование водных преград, проводить тренировки по экстренной эвакуации экипажа и затоплению боевых машин.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
05.04.2017
Командующий ВМС Турции посетил фрегат "Адмирал Григорович" в Новороссийске
22.09.2016
Два комплекта ЗРК С-400 поступили в соединение ПВО в Ленобласти
23.04.2015
Источник: запущенная с Плесецка экспериментальная ракета упала в Архангельской области
25.09.2014
Успехи и проблемы
16.05.2011
ОАК в I квартале сократила чистую прибыль в 11,9 раза
03.07.2007
Индия закупит 126 истребителей у одного производителя - агентство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 21:41
  • 49
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 18.06 21:32
  • 2
В США отказали России в мировом господстве
  • 18.06 20:57
  • 1
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 18.06 20:26
  • 2
Британский спецназ готовится к новой войне
  • 18.06 20:18
  • 12
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 18.06 19:54
  • 20
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 18.06 19:52
  • 19
МиГ-41 сделают незаметным
  • 18.06 19:16
  • 36
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.06 15:31
  • 1
Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе
  • 18.06 14:25
  • 163
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.06 13:36
  • 2
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
  • 18.06 12:28
  • 3
Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В
  • 18.06 12:19
  • 2
Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
  • 18.06 11:47
  • 2
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 18.06 11:41
  • 1
Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа