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18.06.2019
Интерфакс-АВН

ОРКК и "МИТ" разрабатывают флот для гидроразрыва пласта в интересах российских нефтяников

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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский институт теплотехники".

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) и АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" разрабатывают оборудование для гидроразрыва пласта (ГРП) в рамках программы диверсификации и деятельности оборонно-промышленного комплекса, сообщил "Интерфаксу" глава ОРКК Андрей Жерегеля.

"ОРКК и предприятия АО "Корпорация МИТ" приступили к разработке технологического оборудования для добычи нефти по технологии гидроразрыва пласта. В рамках программы по диверсификации ракетно-космической промышленности создается целый мобильный комплекс агрегатов для российских нефтяников, размещенный на отечественных автомобильных шасси и состоящий из нескольких типов сложного оборудования под единой системой управления, так называемый флот ГРП. Российская разработка позволит существенно снизить санкционные риски, а также устранить импортозависимость от высокотехнологичного оборудования. При этом отдельные решения носят пионерский характер", - сказал Жерегеля "Интерфаксу".

Он напомнил, что до введения западных санкций, коснувшихся и нефтегазового сектора, российские добытчики полезных ископаемых приобретали указанное оборудование за рубежом, а доля отечественного оборудования составляла менее одного процента.

"До недавнего времени (введения санкций), основной объем нефтегазового оборудования российские компании приобретали за рубежом. Однако в последние годы доля импорта существенно снизилась. Это стало возможным благодаря совместной целенаправленной работе крупнейших нефте-газовых компаний и предприятий оборонно-промышленного комплекса по снижению импортозависимости.

Наши предприятия уже давно занимаются созданием и серийным производством оборудования для нефтегазовых компаний, в этом направлении мы имеем компетенции и опыт от выпуска насосов, компрессорных станций до газотурбинных электростанций и сложных аппаратных комплексов. Продукция предприятий космической отрасли конкурентна и востребована компаниями ТЭК", - сказал глава ОРКК.

В апреле этого года главы "Роскосмоса" и "Газпром нефти" Дмитрий Рогозин и Александр Дюков подписали соглашения по реализации совместных проектов.

"Вместе с А.Дюковым подписали План мероприятий в рамках сотрудничества между ПАО "Газпром Нефть" и "Роскосмосом", - сообщал Рогозин 17 апреля на странице в Twitter.

Он напомнил, что "Роскосмос" и "Газпром нефть" ранее наладили производство оборудования для добычи нефти.

"Заработанные средства идут на развитие и модернизацию производства ракетно-космической техники", - отметил Рогозин.

В конце февраля он анонсировал ряд проектов с "Газпромом" в области создания оборудования для топливно-энергетического комплекса и развертывания спутниковой группировки над Арктикой.

"ПАО "Газпром" и "Роскосмос" согласовали Дорожную карту, предполагающую конкретные мероприятия как по созданию энергетического оборудования и робототехники в рамках программы импортозамещения в ТЭК, так и по спутникостроению и развёртыванию арктической орбитальной группировки", - написал Рогозин в Twitter 27 февраля.

В январе глава "Роскосмоса" сообщал, что предприятия российской космической сферы будут поставлять больше продукции в интересах нефтегазового сектора в рамках программы диверсификации.

"Мы выбрали для себя как основное направление космическую энергетику. Энергетическое силовое оборудование, которое создано для наших энергокомпаний силами космических предприятий. Сегодня мы с руководителем "Газпром нефти" господином (Александром) Дюковым обсуждали конкретные направления работы", - сказал Рогозин журналистам в18 января.

Он отметил, что речь идёт о производстве оборудования для гидроразрыва пласта в интересах нефтяников и газовиков.

Он сообщил также, что предприятия дивизиона двигателестроения также взаимодействуют с нефтегазовой отраслью.

"Это производство различной аппаратуры, насосного оборудования. Уже есть конкретные контракты, например "Воронежский механический завод", а также НПО "Искра" в Перми уже имеют контракты от "Газпром нефти" и зарабатывают приличные деньги, которые мы вкладываем в переоборудование профильного производства", - сообщил глава "Роскосмоса".

Третьим направлением сотрудничества он назвал работу фирм, которые занимаются системами управления для ракет.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
ВМЗ
МИТ
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
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