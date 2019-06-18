Совместные тренировки военных начались в рамках учений "Славянское братство" в Сербии

Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии.

В маневрах принимают участие российские, сербские и белорусские военнослужащие

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские, сербские и белорусские военнослужащие приступили к первым совместным тренировкам на полигонах Орешац и Пескови в Сербии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Минобороны РФ.

"В рамках проведения совместного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство - 2019" начались совместные тренировки международного коалиционного подразделения на полигонах Орешац и Пескови", - отмечается в тексте.

Сводный международный батальон уже начал отрабатывать тактические действия при блокировании и уничтожении базы незаконных вооруженных формирований. В свою очередь гранатометчики успешно поразили все цели.

Задачи выполнялись под командованием подполковника сербской армии Драгана Кужета. По его словам, военнослужащим предстоит уничтожить условного противника с применением военной техники.

"В соответствии с замыслом учения международный коалиционный батальон после десантирования блокирует район незаконных формирований и уничтожит противника действием боевых машин и бронетранспортеров, а также огня из стрелкового оружия, 60-миллиметровых минометов, [автоматических гранатометов на станке] АГС-17 "Пламя", ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д, РПГ-18 и РПГ-26", - приводятся в сообщении Минобороны РФ слова Кужета.

Российско-сербско-белорусские учения проходят с 15 по 21 июня. Основной задачей является отработка военнослужащими трех стран совместных действий по блокированию незаконных вооруженных формирований. Им также предстоит выполнить практические задачи по стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов.