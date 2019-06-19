Войти
19.06.2019
Российская газета

Какая боевая техника применяется российскими ВДВ на учениях в Сербии

658
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

В Сербии продолжаются российско-сербско-белорусские учения "Славянское братство-2019". Как сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск РФ, в братскую страну отправились около 200 военнослужащих псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной боевой техникой. Переброска осуществлялась самолетами Ил-76МД военной транспортной авиации.

Традиционно воины - десантники захватили с собой боевые машины десанта БМД-2. Они вооружены 30-мм пушками, двумя 7,62-мм пулеметами и комплексом ПТУР "Конкурс".

Экипаж - два человека плюс 5 десантников. Мощность двигателя - 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 61 км/ч и 10 км/ч - на плаву. Запас хода - 500 км. Вес - 8,2 т.

Колесную технику отечественных ВДВ представляют бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Рысь".

Первые по огневой мощи не уступают БМД-2, так как тоже вооружены 30-мм автоматическими пушками. В боевом модуле имеется также 7,62-мм пулемет.

Вес "восемьдесят второго" - почти 15,4 т. Он способен перевозить 10 человек. Дизельный 300-сильный двигатель разгоняет БТР до 100 км/ч по шоссе и до 9 км/ч - при форсировании водных преград. Запас хода - 600 км.

Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Бронеавтомобили "Рысь" итальянского производства не обладают внушительной огневой мощью и не плавают сами - на учениях через реку Дунай их перебрасывали на сербском понтонном пароме. Главным их преимуществом является высокая защита от мин и фугасов. Сообщалось, что такие машины могут выдерживать взрыв под колесами 6 кг тротила.

Вес броневики - более 7 т. Двигатель - 190 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 130 км/ч. Автономность по запасу топлива - 800 км. Вместимость 4-5 бойцов. В качестве вооружения может использоваться автоматический гранатомет АГС-17 или 7,62-мм пулемет.

Не обошлись на этих учениях без мотовездеходов АМ-1 (4х4), вес каждого такого составляет 460 кг. Он может перевозить двух полностью экипированных бойцов. Вооружение - 7,62-мм ПКП "Печенег". Двигатель бензиновый - 40 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч. Запас хода - 300 км.

На маневрах, которые продлятся до 27 июня, воины трех дружественных государств должны отработать действия коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач. К мероприятию будет привлечено более полусотни единиц колесной и гусеничной боевой техники.

Источник изображения: Фото: Минобороны РФ


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Италия
Россия
Сербия
Продукция
АГС-17
БМД-2
БТР-82
БТР-82А
Ил-76
Ил-76МД
Печенег
Рысь LMV
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
29.06.2018
Учения "Славянское братство-2018" успешно завершились
27.06.2018
Военные учения "Славянское братство-2018" вступают в активную фазу
23.08.2017
Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
08.11.2016
Военные РФ, Сербии и Белоруссии на учениях захватили аэродром
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты