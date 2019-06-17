США при поддержке НАТО отрабатывают широкомасштабную войсковую операцию

На пресс-конференции, посвященной 10-летию европейской программы «Восточное партнерство», глава белорусского МИД Владимир Макей прямо заявил представителям военно-политического руководства стран Восточной Европы: «Мы считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних с нами государств, в первую очередь – на территории Польши. Оно нарушит равновесие сил в регионе. Нам непонятно, в чем его цель. В отражении угрозы?».

Хотя всем понятно, что при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала вряд ли кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение.

«Меньше всего это нужно нам, белорусам. Но в то же время у нас есть вполне конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. И мы, конечно, будем их соблюдать», – добавил глава белорусской дипломатии.

Наверное, не только какие-то обязательства могут вынудить военнослужащих и население страны встать на защиту государства и его территориальной целостности. К этому в случае необходимости может побудить и тот факт, что, невзирая на лестные слова (последнее время!) по отношению к официальному Минску американских дипломатов, Вашингтон четко определил своих врагов – среди них Россия и ее союзники, то есть – Беларусь. Следовательно, Вооруженные Силы страны должны быть готовы в любой момент выполнить задачи по предназначению.

Оценивать боеспособность белорусской армии можно по-разному. Во-первых, поскольку наша страна, слава Богу, не принимает участие ни в каких конфликтах, проверить теорию на практике можно только в ходе мероприятий боевой подготовки, различных учений, в том числе и многосторонних.

Кроме того, есть разные способы и методы оценки, которые используют международные рейтинги. К примеру, согласно GlobalFirepower 2019 из 137 стран, которые оцениваются по 55 параметрам, белорусская армия занимает 39-е место. Для сравнения: Украина занимает 29-е место, Польша занимает 24-е место, Литва – почти 80-е. Лидеры: США, Россия и Китай.

НАТО, не скрывая истинных целей учений, проводит множество учений в Европе. Главная задача – поддерживать мифы о военной угрозе в регионе. Ведь если они прекратятся, то Вашингтон не сможет держать европейцев, которые итак возмущены прекращением из-за санкций торговых отношений с Россией, в узде и заставлять делать то, что хотят американцы.

Руководству стран Балтии и Польши выгодно усиливать напряженность в регионе, поскольку это позволяет им рассчитывать на военную и экономическую помощь со стороны стран НАТО.

В июне и июле на территории Польши, Литвы и Латвии пройдет целая серия учений Альянса, на которых будут задействована группа сил быстрого реагирования НАТО, многонациональные батальоны блока, дислоцирующиеся на территории этих стран, второй флот ВМС США, британская морская пехота, союзнические ПВО и все виды национальных вооруженных сил. Кроме того, для подготовки и обслуживания складов с запасами ВВСТ США направляют в Польшу дополнительно тысячу военнослужащих.

Сухопутные и военно-морские учения США и НАТО в Балтийском регионе совпали и во времени, и в пространстве. Вблизи границ Беларуси и России отрабатывается широкомасштабная войсковая операция.

Проанализировав происходящие события, становится очевидно, что американцы приезжают не для того, чтобы защищать население стран Восточной Европы, а для того, чтобы отстаивать свои интересы и, бряцая оружием, оказывать всестороннее давление на Россию и ее союзников.

США находятся на другом континенте, и если начнется война, ареной сражений станет Европа. Рушиться и дымиться все будет у нас, а не в Америке. Жителям стран Балтии и Польши ненадо безоговорочно верить своим политикам, так как если станет горячо, они как и в годы Второй мировой войны уедут подальше и оттуда скажут: «Держитесь, мы будем за вас молиться».

Разбитые на этапы учения НАТО в едином стратегическом смысле имеют задачи отработать поэлементно ведение полноценных военных действий.Этот регион имеет жизненно важное стратегическое значение для Североатлантического блока, без стеснения заявляют в Альянсе.

В перерыве между крупными мероприятиями проводятся десятки локальных. Так, например, в Эстонии недавно отрабатывался сценарий блокирования доступа российских кораблей в Балтийское море при помощи польских ракетных установок, при этом небо над Польшей, странами Балтии и самим морем ежедневно патрулировали самолеты и дроны-разведчики

9 июня в Балтийском море начались учения ВМС НАТО«BALTOPS 2019», в которых задействованы 44 корабля. Накануне в Литве начались маневры сухопутных войск – в них принимают участие 4 тыс. военных из десяти стран альянса. Эксперты указывают, что таким образом блок стремится воздействовать на политические силы в Европе.

С 15 июня начинаются самые крупные учения польской армии в этом году «Dragon – 2019». Они развернутся практически на всей территории Польши, а военные будут действовать на земле, в воздухе, в воде и в киберпространстве. В маневрах примут участие 15 тысяч военнослужащих из Польши и 3 тысячи человек из США, Германии, Испании, Чехии, Великобритании, Италии, Болгарии, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Румынии и Словакии, в том числе подразделения, задействованные в программе Расширенного передового присутствия НАТО.

В то же время, в интересах не нагнетания обстановки, открытости и добрососедства, совместное оперативное учение ВС России и Беларуси «Щит Союза – 2019», которое будет проходить на российской территории, организовывается не на приграничных полигонах, а в глубине страны. И главным итогом СОУ должна стать практическая проверка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а не ведение широкомасштабных наступательных действий, как происходит на маневрах НАТО.

Владимир Вуячич