Впервые в истории голландского флота его главкомом стала женщина

Как сообщает бельгийское издание "Bruxelles2" в статье "Une femme à la tête de la marine néerlandaise. Bienvenue Jeannette", впервые в истории голландского флота его возглавила женщина. Новым главкомом стала Жанетт Моран (Jeannette Morang). Моран служит на флоте с 1983 года, когда она поступила в Королевский военно-морской институт. И затем она стала одной из первых женщин-командиров кораблей. Она, в частности, командовала тральщиком M850 Alkmaar и фрегатом ПВО F804 De Ruyter.

Главком ВМС Нидерландов Жаннет Моран (с) министерство обороны Нидерландов