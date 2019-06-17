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17.06.2019
bmpd.livejournal.com

Впервые в истории голландского флота его главкомом стала женщина

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Как сообщает бельгийское издание "Bruxelles2" в статье "Une femme à la tête de la marine néerlandaise. Bienvenue Jeannette", впервые в истории голландского флота его возглавила женщина. Новым главкомом стала Жанетт Моран (Jeannette Morang). Моран служит на флоте с 1983 года, когда она поступила в Королевский военно-морской институт. И затем она стала одной из первых женщин-командиров кораблей. Она, в частности, командовала тральщиком M850 Alkmaar и фрегатом ПВО F804 De Ruyter.

Главком ВМС Нидерландов Жаннет Моран (с) министерство обороны Нидерландов

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Страны
Бельгия
Нидерланды
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