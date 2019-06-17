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17.06.2019
Российская газета

Убийца танков и вертолетов: РПГ-7 исполнилось 58 лет

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Источник изображения: rg.ru

В 1958 году все полномочия по созданию ручного противотанкового оружия для Советской армии были переданы московскому ГСКБ-47 (ныне НПО "Базальт"). Через два года появился опытный образец и после испытаний, 16 июня 1961 года CCCР принял на вооружение РПГ-7 - самый мощный на тот момент в мире ручной противотанковый гранатомет, ставший легендарным.


Благодаря сочетанию огневой мощи, простоты и надежности - черт, всегда присущих русскому оружию, - РПГ-7 сам самым массовым представителем своего класса. Он участвует во всех вооруженных конфликтах, начиная с Вьетнамской войны, а благодаря постоянно пополняемому арсеналу боеприпасов остается грозным оружием и по сей день. Копьеобразный профиль гранатомета известен миру не менее, чем силуэт АК-47, и украшает гербы нескольких государств.

РПГ-7 стоит на вооружении 76 стран и зарекомендовал себя не только как мощное средство борьбы с бронетехникой, но и как эффективная система ПВО - с его помощью в разных концах света было унитожено более сотни вертолетов и несколько самолетов.

Конструкторы из ГСКБ-47 придумали чрезвычайно удачную систему движения гранаты. Она состоит из двух фаз: пороховой заряд придает начальное ускорение, на безопасном расстоянии от стрелка (15-20 метров) включается пороховой двигатель. Благодаря турбинке на его конце граната вращается в полете - это значительно улучшило кучность стрельбы, позволяя поражать танки на расстоянии до 350 метров.

А боевые части для РПГ-7 появлялись одна за другой, отвечая на ухищрения конструкторов бронетехники. После появления динамической защиты РПГ-7 получил тандемную кумулятивную гранату. Первый заряд вызывает срабатывание защиты, второй - прожигает броню. Во Вьетнаме первые РПГ жгли американские танки М48 с бензиновыми двигателями - каждое попадание приводило к пожару и тяжелым потерям среди танкистов. В Сирии его активно используют в городских боях: граната объемно-детонирующего действия хорошо подходит для нейтрализации снайперов и пулеметчиков, засевших на верхних этажах.

Больше половины потерь армии США в Ираке пришлось на РПГ-7. Легкие броневики типа Hummer не могли противостоять его зарядам, тяжелая техника обездвиживалась первым выстрелом и затем методично добивалась. Даже современные модификации Abrams плохо переносят встречу с РПГ - больше половины попаданий в борт и корму закончились уничтожением танка. При этом российские Т-72 и Т-80 во время первой чеченской компании выдерживали до 15 попаданий из гранатомета.



Антон Валагин

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Вьетнам
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АК-74 "Калашников"
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