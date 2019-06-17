Переход индийских Су-30МКИ на израильские ракеты столкнулся с трудностями

Решение Нью-Дели оснастить собственные самолеты Су-30МКИ израильскими ракетами столкнулось с трудностями. Для проведения модернизации Индии требуется получить разрешение Российской Федерации.

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ВВС Индии столкнулись с трудностями в своих планах по интеграции израильских ракет I-Derby на самолеты российского производства Су-30МКИ. Модернизацию планировалось провести до 2022-го года. Причиной назывался якобы ограниченный диапазон российских ракет Р-77.

В тоже время, индийские источники, близкие к местному министерству обороны, утверждают, что согласно "технической документации лицензии", любая модификация для интеграции вооружений третьих стран требует разрешения производителя оригинального оборудования. Поэтому военное ведомство Индии ожидает разрешения России на внесение изменений в конструкцию Су-30МКИ, сообщает информационное агенство Sputnik.

Россия сделала свое предложение

Между тем российская компания "Вымпел", входящий в "Корпорацию тактического ракетного вооружения", предложила Нью-Дели ракету ближнего радиуса действия Р-73, ракету средней дальности Р-77 и ракету дальнего радиуса действия Р-37.

Другая ракета загоризонтного боя, MBDA Mica, и устанавливаемая на самолеты Mirage, не может быть интегрирована с Су-30МКИ из-за ограничений, наложенных французским правительством.

Авиационная ракета класса "воздух-воздух" с увеличенной дальностью полета I-Derby считается мощным и эффективным оружием для боевых действий на средней и малой дистанциях. Она оснащена программно-определяемой головкой самонаведения, что позволяет легко модернизировать ее программное обеспечение без замены физических элементов ракеты. На I-Derby установлен твердотопливный ракетный двигатель, а в системе наведения реализован принцип "выстрелил и забыл", работающий вне пределов видимости и при любых погодных условиях.

Дальность полета ракеты составляет 100 км. Она была выбрана в качестве основной системы вооружения класса "воздух-воздух" для легкого боевого самолета HAL Tejas в ходе испытаний, успешно прошедших в июле 2018 года.

Дополнительных самолетов, вероятно, не будет

В настоящее время в состав ВВС Индии входит около 240 многоцелевых истребителей Су-30МКИ. Государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) производит и собирает самолеты в рамках лицензионного соглашения, заключенного с Российской Федерацией.

Помимо более раннего контракта на поставку 272 Су-30МКИ для индийских военно-воздушных сил, бангалорская фирма также предложила лицензировать производство 40 дополнительных Су-30МКИ для того, чтобы восполнить нехватку современных истребителей в войсках и сохранить рабочие места. Однако до настоящего времени решение так и не было принято.