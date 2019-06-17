В Польше в ходе авиашоу разбился Як-52

В Польше потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52. Инцидент произошел в ходе авиационного представления.

Источник изображения: topwar.ru

15 июня, около 10 часов утра, пилот Як-52, принимавший участие в авиашоу Puck Air Picnic в Польше, во время выполнения акробатической связки внезапно потерял контроль над управлением, самолёт вошел в штопор и упал в реку Висла.

О трагедии сообщил сайт Wiadomoci.onet со ссылкой на источник в пожарной службе. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Самолет, вместо того чтобы сделать несколько оборотов вокруг своей оси и вернуться в горизонтальное положение, вошел в пике и рухнул в реку.

— уточняет издание.

Пожарные обнаружили участок, где самолет упал в реку. Это случилось на расстоянии от 3 до 10 метров от берега, на левом берегу Вислы, рядом с зернохранилищем. В данный момент спасательная операция продолжается, пожарные сосредоточены на попытках достичь самолета и пытаются извлечь пилота, который находится внутри.

- заявил капитан Эдвард Майсера из пожарной команды Плоцка, давая интервью о ходе поисковых работ телеканалу TVN24.

Около 13:00 пожарные смогли смогли добраться до "Яковлева", однако к тому времени пилот от полученных травм скончался. По некоторый данным, самолётом управлял 56-летний гражданин Германии. В польском сегменте соцсетей пишут, что пилоту было 60 лет.

Отмечается, что после инцидента организаторы авиашоу решили его не продолжать.

Як-52 является спортивно-тренировочным самолетом, разработанным в Советском Союзе.