Страны СВМДА выступили против гонки вооружений в космосе

Душанбе. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Главы государств и премьеры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выразили обеспокоенность перспективами размещения оружия в космическом пространстве.

"Мы признаем, что переговоры о заключении международного соглашения или соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве остаются важной темой в повестке дня Конференции по разоружению", - говорится в декларации, принятой по итогам саммита СВМДА в Душанбе.