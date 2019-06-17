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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Страны СВМДА выступили против гонки вооружений в космосе

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Душанбе. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Главы государств и премьеры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выразили обеспокоенность перспективами размещения оружия в космическом пространстве.

"Мы признаем, что переговоры о заключении международного соглашения или соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве остаются важной темой в повестке дня Конференции по разоружению", - говорится в декларации, принятой по итогам саммита СВМДА в Душанбе.

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