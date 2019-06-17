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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Путин: в мире идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Душанбе. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в условиях разгорающихся в мире торговых войн предложил вывести из-под торговых и санкционных ограничений товары социально-гуманитарной сферы.

Выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) он отметил, что в настоящее время в мире разворачиваются настоящие "торговые войны".

"Фактически, идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, и сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", - добавил Путин.

По его словам, для этого нужно восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
17.06.2019 02:27
Цитата, q
в мире идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами
А что касается России, то лучше всё же опять переименовать полицаев в ментов. Менты по крайней мере не знали о рыночных и нерыночных методах. Полицаи же освоили бои без правил и прячут по квартирам миллиарды. Да и вообще - слишком дурная память осталась у россиян о полицейских прихвостнях Германии. Сколько русских перестреляли и перевешали те самые полицаи. Пусть уж лучше будут менты, которые обязаны находить полицаев и сажать их как военных преступников в тюрьму.
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№2
17.06.2019 05:47
Цитата, q
"Фактически, идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, и сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", - добавил Путин.
Ни что не ново под луной. Кто читал выступления Путина на форуме? http://kremlin.ru/events/president/news/60707
Как бы да, дисбалансы в экономике и демографии прут. И в политике политическая шизофрения. Собственно, скромный анализ текущего момента: https://aftershock.news/?q=node/762921
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