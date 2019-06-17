Путин: в мире идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами

Душанбе. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в условиях разгорающихся в мире торговых войн предложил вывести из-под торговых и санкционных ограничений товары социально-гуманитарной сферы.

Выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) он отметил, что в настоящее время в мире разворачиваются настоящие "торговые войны".

"Фактически, идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, и сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", - добавил Путин.

По его словам, для этого нужно восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия