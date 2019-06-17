Войти
17.06.2019
Интерфакс-АВН

В Лондоне возлагают ответственность на Иран за инцидент с танкерами в Оманском заливе

510
0
-1
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алекс Макнотон

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус Стражей Исламской революции, по всей видимости, несет ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Наша собственная оценка ситуации привела нас к выводам, что ответственность за атаки, почти что наверняка, лежит на Иране", - цитируются в заявлении слова главы МИД Джереми Ханта.

"Очевидно, никакое другое государство или негосударственная сила не могли быть ответственными (за этот инцидент - ИФ)", - также говорится в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на два танкера в Оманском заливе 13 июня совершил нападение Корпус Стражей Исламской революции.

По словам Ханта, таким образом иранская сторона нарушила международные нормы в области гражданского судоходства. Он указал на важность того, чтобы танкеры и экипажи могли безопасно проходить через международные воды.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Оман
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
06.02.2013
Накануне Бангалора
04.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2004-2011 гг. составил около 87 млрд долларов
19.04.2012
Клуб транжир
19.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2003-2010 гг. входят США, Франция и Россия
07.03.2007
НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ НИКАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ С РОССИЕЙ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:22
  • 11
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты