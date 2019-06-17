Образцы панелей для кабин Су-57 выполнены в формате "трюмо"

В сети появились изображения опытных образцов новых панелей с индикационными системами для кабин новейших российских истребителей Су-57.

Источник изображения: Администрация Санкт-Петербурга

Презентация такого рода оборудования в Санкт-Петербурге проводилась компанией "Элкус", занимающейся разработкой специализированной элементной базы и устройств, в том числе для отечественных космических проектов.

В ходе презентации оборудования для кабин Су-57 заместитель гендиректора АО "Электронная компания "Элкус" Игорь Троников отметил, что по ходу государственных испытаний истребителей пятого поколения производителями учитываются замечания лётчиков. Речь идёт и об учёте замечаний по эргономике кабины, по авионике и другим вопросам.

Троников отметил, что созданы опытные образцы в формате "трюмо" (в данном случае - интеграция экранов-индикаторов). Ранее индикаторы в кабине имели раздельное расположение. Однако именно после испытаний лётчики отметили, что было бы удобнее, если бы система экранов была интегрированной.

Источник изображения: Администрация Санкт-Петербурга

"Элкус" сегодня входит в число мировых лидеров в производстве интерфейсов для бортовых систем самолётов и космических аппаратов. Его продукция используется на Международной космической станции, признана надёжной и функциональной.