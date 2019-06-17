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17.06.2019
Военное обозрение

Российская бомба КАБ-1500ЛГ разогнала построение боевиков в Сирии

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Опубликовано видео нанесения удара бомбой КАБ-1500ЛГ по построению боевиков. Удар был нанесен посредством истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник изображения: topwar.ru

В сети интернет появилось видео, в котором показано применение бетонобойной бомбы КАБ-1500ЛГ в боевых условиях. На кадрах, опубликованных сегодня, видно, как боевики, собравшиеся на плацу, замечают либо самолет, либо бомбу и пытаются скрыться в бункере, однако удар приходится непосредственно по нему.

КАБ-1500ЛГ является российской авиационной бомбой, которая оснащена лазерной/гиростабилизированной головкой самонаведения и способна пробивать до трех метров железобетонных конструкций или же до 20 метров земли.

Точность попадания при сбросе с высоты до 8 км составляет 4 м. Основными носителями КАБ-1500ЛГ являются самолеты Су-24М, Су-34 и Су-35.

Аэродинамическая схема бомбы – "бесхвостка". Бипланные рули, расположенные за крестообразным оперением, обеспечивают ей высокую маневренность. Переднее и заднее оперение складывающееся. Такая конструкция позволяет размещать КАБ-1500ЛГ в бомболюках больших самолетов, а не только на внешней подвеске.

Точное место и время нанесения опубликованного на видео удара неизвестно. Также неясно, какая группировка являлась целью российского бомбардировщика.

Первое боевое применение КАБ-1500ЛГ состоялось в октябре 2015 года в Сирии. Тогда Су-34 ВКС Российской Федерации применил 2 бомбы этого типа против заглубленных целей. Еще один зафиксированный случай применения относится к 11 апреля 2017 года, когда российский истребитель-бомбардировщик с помощью КАБ-1500ЛГ уничтожил бункер террористов, расположенный в городе Сармин близ Идлиба. Также бомба применялась в битве за Сальму и в районе города аль-Латаминья.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
КАБ-1500
Су-24
Су-24М
Су-34
Су-35
Проекты
ИТ
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1 комментарий
№1
17.06.2019 11:08
Ещё одна компьютерная игра? ))
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