Российская бомба КАБ-1500ЛГ разогнала построение боевиков в Сирии

Опубликовано видео нанесения удара бомбой КАБ-1500ЛГ по построению боевиков. Удар был нанесен посредством истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник изображения: topwar.ru

В сети интернет появилось видео, в котором показано применение бетонобойной бомбы КАБ-1500ЛГ в боевых условиях. На кадрах, опубликованных сегодня, видно, как боевики, собравшиеся на плацу, замечают либо самолет, либо бомбу и пытаются скрыться в бункере, однако удар приходится непосредственно по нему.

КАБ-1500ЛГ является российской авиационной бомбой, которая оснащена лазерной/гиростабилизированной головкой самонаведения и способна пробивать до трех метров железобетонных конструкций или же до 20 метров земли.

Точность попадания при сбросе с высоты до 8 км составляет 4 м. Основными носителями КАБ-1500ЛГ являются самолеты Су-24М, Су-34 и Су-35.

Аэродинамическая схема бомбы – "бесхвостка". Бипланные рули, расположенные за крестообразным оперением, обеспечивают ей высокую маневренность. Переднее и заднее оперение складывающееся. Такая конструкция позволяет размещать КАБ-1500ЛГ в бомболюках больших самолетов, а не только на внешней подвеске.

Точное место и время нанесения опубликованного на видео удара неизвестно. Также неясно, какая группировка являлась целью российского бомбардировщика.

Первое боевое применение КАБ-1500ЛГ состоялось в октябре 2015 года в Сирии. Тогда Су-34 ВКС Российской Федерации применил 2 бомбы этого типа против заглубленных целей. Еще один зафиксированный случай применения относится к 11 апреля 2017 года, когда российский истребитель-бомбардировщик с помощью КАБ-1500ЛГ уничтожил бункер террористов, расположенный в городе Сармин близ Идлиба. Также бомба применялась в битве за Сальму и в районе города аль-Латаминья.