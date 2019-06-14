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14.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Нужны ли России новые авианосцы

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ТАВКР "Адмирал Кузнецов" еще долго будет единственным в составе ВМФ РФ авианосцем
ТАВКР "Адмирал Кузнецов" еще долго будет единственным в составе ВМФ РФ авианосцем.
Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Появились новые сообщения о начале разработки Россией проекта нового авианосца - на этот раз атомного. Это вновь сделало актуальным вопрос, который российские моряки обсуждают десятилетия: нужен ли стране авианосный флот, где его размещать - и что делать с единственным оставшимся в стране подобным боевым боевым кораблем, ТАВКР "Адмирал Кузнецов"?

Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. Также уточняется, что уже точно решено - российский авианесущий корабль нового поколения будет иметь ядерную силовую установку.

Новость эта интересна не только с точки зрения российского флота будущего. Особенную актуальность ей придают размышления о текущей судьбе единстенного действующего российского авианосца многострадального ТАВКР "Адмирал Кузнецов", находящегося сегодня в ремонте.

Вот представьте, есть у вас такой рыдван – старый автомобиль, в котором все работает на "честном слове", как в последний раз. Он большой, вместительный, у соседей по двору такого точно нет, но жрёт много бензина, скорость уже не та, да и поломки достали. В общем, всё через чих-пых. Вариантов два – продать авто антикварам или на металлолом отправить, либо попытаться вдохнуть вторую жизнь, отремонтировать, лаком покрыть, новый клаксон поставить и – в Ялту! Выбираем ремонт, все-таки вещь раритетная. Но, тут падает на такой лимузин домкрат в гараже, портит обшивку, коленвал ломается, а когда вы приходите забирать такое сокровище из мастерской, выясняется, что работы выполнены всего на четверть.

История – будто с Кузи, как ласково называют моряки авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", списана. И плавучий док ему борта пробивал, и нынешняя стадия технической готовности составляет 25 процентов, что предполагает завершение ремонта и модернизацию корабля в лучшем случае к концу 2020 года. Сергей Шойгу после таких оценочных показателей готовности нашего единственного авианосца как-то уж очень нейтрально несколько недель назад предлагал "обсудить ход работ на корабле". Видимо, посмотреть хочет: доделать или все-таки выбросить.

Судя по тому, что Минобороны рассматривает строительство нового авианосца - видимо, судьба "Кузнецова" все же решена, и этот корабль вряд ли вновь выйдет на боевую службу.

ТАВКР "Адмирал Кузнецов" сегодня – как камень на развилке дорог, где один указатель ведет в никуда, а второй указывает на широкие океанские просторы. Ситуация чем-то напоминает начало 1970-х, когда в военно-морскую доктрину ВМФ СССР заложили авианосные эскадры – флот страны Советов активно боролся за владычество в морях-океанах. Ну, а как там без авианосцев? Тогда было построено и спущено на воду (с 1975 по 1991 гг.) пять авианесущих крейсеров проекта 1143 "Кречет" – "Киев", "Минск", "Новороссийск", "Адмирал Горшков" и "Адмирал Кузнецов". Недостроенный "Варяг", доставшийся Украине, был продан в Китай, а "Ульяновск" разобрали еще на первой стадии стапельных работ.

То есть, шаги для вхождение в "Клуб авианосцев" – стран обладающих таким типом кораблей был предпринят, но сама идея плавно угасла, и остался один-единственный "Адмирал Кузнецов" в составе ВМФ. Есть ли смысл возрождать сейчас авианосные группировки? Куда покажет стрелка морского компаса?

"Самый опасный противник на море – это авиация, – говорит газете ВЗГЛЯД экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. – У нее преимущество по дальности, по ракетно-бомбовой нагрузке. Отразить авианалет достаточно сложно даже при наличии серьезных средств ПВО на борту корабля. Соответственно, что господство в акватории Мирового океана скорее получит тот, у кого есть возможность держать под рукой авиацию – на авианосцах, плавучих аэродромах. Тот же "Джордж Буш" ВМС США, последний из серии "Нимиц", обеспечивает глубину обороны до полутора тысяч километров. Авианосцы по праву считаются одной из самых мобильных сил в океане.

Лично я – категорически "за" авианосный флот. Но тут дело в том, что у России нет по большому счету мест базирования авианосных групп. На Севере этому мешают суровые условия и постоянное нахождение под прицелом стран НАТО, вдоль границ которых нужно пройти в океан. На Тихом океане, все что вокруг Владивостока, тоже являются закрытой зоной. Балтику вообще не рассматриваем, авианосцы в Черном море имели актуальность еще во времена Советского Союза, а сейчас нет.

Пожалуй, единственное достойное место базирования – тихоокеанское побережье Камчатки, но там тоже суровые климатические условия и плохо развитая прибрежная инфраструктура.

Авианосец же, по большому счету, неженка, большей степенью предназначенный для эксплуатации в теплых морях. И тут американцам сама природа помогла с местами базирования авианосцев, Взять хоть материковые Норфолк или Норт Айленд с выходами в Атлантику и Тихий океан, все они в теплых широтах. Да и ходят американцы отнюдь не в Северный Ледовитый океан.

Тем не менее, России необходимы свои авианосцы для решения задач в разных регионах. Здесь, конечно, есть сложности и с их постройкой, и с финансированием – перспективный проект "Шторм" оценивается в 350 миллиардов рублей. Большое значение имеет и создание группировки сопровождения, ведь сам по себе авианосец - это всего лишь плавающий аэродром. Но если Россия не оставит планы по достойному присутствию в Мировом океане, без авианосцев нам не обойтись".

Если прислушаться к ранее сделанным заявлениям Сергея Шойгу, то сейчас ВМФ России делает ставку на постройку кораблей дальней морской зоны. Например, недавно заложенные два новых фрегата проекта 22350 дополнят уже имеющийся в строю "Адмирал Горшков", завершающий ходовые испытания "Адмирал Касатонов", достраиваемые "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков". В ближайшие годы к ним в дальней морской зоне, будем надеяться, прибавятся и эсминцы проекта 23650 "Лидер". Шойгу пообещал, что их планируют ввести в состав ВМФ до 2025 года. Впрочем, все это лишь эскорт для авианосцев, при том, что сейчас фрегаты и эсминцы могут действовать самостоятельно.

"Дискуссия о необходимости авианосцев для флота российского в итоге, как правило, всегда сводится к долларам, – считает медиа-консультант, военный эксперт Александр Зимовский. – Точнее, к эмпирически установленной цене строительства авианосца. 1 миллиард долларов за 1000 тонн водоизмещения. Куда меньше внимания уделяется анализу оперативной ценности авианосца как боевой единицы. При всей своей красоте и визуальной мощи любое авианосное соединение предназначено для решения оперативных задач. Это их потолок.

Авианосец хорош для старой доброй дипломатии канонерок – подплыть к берегу условного Гондураса или Гватемалы и погрозить пальчиком: "Не ломайте игрушек". Тогда как наши российские окрестные гондурасы не требуют массированного военно-морского убеждения.

Для Черноморского флота авианесущий корабль имел определённый смысл. Но с крахом черноморских судостроительных мощностей СССР и с возвращением в Россию непотопляемого авианосца Крым идея себя изжила.

Остаются два наших реально океанских флота – Северный и Тихоокеанский. С учётом того, что для этих флотов ни стратегические, ни оперативные задачи со времён СССР не изменились,

очевидно отсутствие критической нужды в авианосцах.

Анализируя морские ТВД, где были сконцентрированы основные действия ВМФ СССР, могу сказать, что регионами максимальной активности были Атлантика и Средиземноморье. При этом никаких авианосных групп СССР не имел, но зато контролировал все авианосные группы США, находившиеся на тот момент в море.

В ходе войны Судного дня советская средиземноморская эскадра в кратчайшие сроки была увеличена почти до ста вымпелов, включая 34 надводных боевых корабля и 23 подводные лодки. У американцев на тот момент было 60 кораблей и это полностью исчерпывало их боевые возможности в данном регионе. Опять-таки СССР не имел авианосцев, но полностью блокировал действия трёх авианосных групп ВМС США восточнее Мальты. Кстати, на Индийский и Тихий океаны примерно в тоже время приходилась примерно треть военно-морской активности СССР. Но там доминировали советские подводные силы, которые связывали американцев.

В ходе сирийского конфликта Россия показала, что эти оперативно-тактические наработки не утеряны. Поэтому вопрос о ценности и необходимости авианосцев для России сегодня, полагаю, продолжит оставаться в дискуссионной плоскости".

Заявления и источников, и официальных лиц о той или иной стадии проектирования нового авианесущего корабля появляются регулярно вот уже много лет. А вот, что называется, и ныне там - реальные деньги ни на проектирование, ни на тем более закладку и постройку так и не были выделены. Зато они регулярно выделяются на ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Можно сказать, Россия до сих пор находится на развилке - нужны ли ей новые авианосцы - и сложно сказать, когда будет принято окончательное решение.


Виктор Сокирко

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Гондурас
Индия
Китай
Россия
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Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
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Система наблюдения "Ратник"
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1143 Кречет
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Авианосец
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5 комментариев
№1
14.06.2019 01:30
Пока у России нет новых эсминцев и ракетных крейсеров,да и новых фрегатов кот наплакал,авианосцы ей точно не нужны...Авианосцы должны сопровождать корабли эскорта,а их у России сегодня,почти,нет,если не считать доживающий свой век советский антиквариат,который уже давно не соответствует современным требованиям,в первую очередь по заметности на радарах противника ( нет технологии Стелс ) ,да и физический износ советских кораблей очень велик
0
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№2
14.06.2019 03:40
Вариант проекта для Индонезии с Турцией отдать в строительство у них и для них кредитом. Вооружение и оборудование наше.
-1
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№3
14.06.2019 09:06
Цитата, akex сообщ. №1
Пока у России нет новых эсминцев и ракетных крейсеров,да и новых фрегатов кот наплакал,авианосцы ей точно не нужны.
Фрегаты, эсминцы, крейсера и авианосцы должны строиться
параллельно, т.к. им служить вместе надо.
0
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№4
14.06.2019 09:53
Что=то мельчает сайт, повторяют одно и тоже по несколько раз, рекламы столько, что пользоваться сайтом неприятно.
0
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№5
14.06.2019 11:15
Цитата, Павел 1978 сообщ. №3
Интересное предложение,только где взять верфи и деньги для одновременного строительства большой серии крупных кораблей? Сегодня в РФ универсальные корветы строятся по 7 - 11 лет,что недопустимо долго...Что до службы,то на 1 авианосец нужно,как минимум , 4 - 5 ракетных эсминцев для его эскорта,чтобы вы понимали,а к этому нужно еще 5 - 8 ракетных фрегатов...2 - 3 АПЛ ( многоцелевых типа Ясень,или подводных истребителя,типа Щука-Б ,или что то принципиально новое )..Вот такой эскорт нужен 1 авианосцу...плюс танкеры,плавбазы,плавмастерские...Ничего этого сегодня у России ,в должном количестве нет,либо нет вообще...А пока этого нет начинать строительство авианосца преступно глупо...
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