В США испытали гиперзвуковое оружие

Военные в США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

"Военно-воздушные силы США успешно провели 12 июня первые летные испытания AGM-183A – своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)", – сказано в заявлении пресс-службы ВВС, передает ТАСС.

Там уточнили, что в испытаниях участвовал прототип ARRW, на котором были только сенсорные датчики, а боевой части не было. Также отмечается, что во время испытаний прототип "собирал данные об окружающей среде" и о самом полете, без проведения пусков.

В результате удалось собрать данные "о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете". В ведомстве пояснили, что "такой тип сбора данных необходим для всех систем вооружения ВВС, находящихся в стадии разработки".

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер рассказал, что разработка ARRW "проводится в сжатые сроки" совместно с американской корпорацией Lockheed Martin, получившей контракт от Пентагона в августе 2018 года. Ожидается, что ARRW будет готов к 2022 финансовому году (начинается в США с 1 октября).

Ранее в Германии заявили о преимуществе России в области гиперзвукового оружия. Однако экс-начальник главного штаба РВСН заявлял, что развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов без ограничения договорами будет способствовать наращиванию ядерных арсеналов.

Анастасия Воробьева