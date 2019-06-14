Войти
14.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США испытали гиперзвуковое оружие

390
1
-2
Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
Источник изображения: © AFP 2019 / US Army / Sgt. Paige Behringer

Военные в США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

"Военно-воздушные силы США успешно провели 12 июня первые летные испытания AGM-183A – своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)", – сказано в заявлении пресс-службы ВВС, передает ТАСС.

Там уточнили, что в испытаниях участвовал прототип ARRW, на котором были только сенсорные датчики, а боевой части не было. Также отмечается, что во время испытаний прототип "собирал данные об окружающей среде" и о самом полете, без проведения пусков.

В результате удалось собрать данные "о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете". В ведомстве пояснили, что "такой тип сбора данных необходим для всех систем вооружения ВВС, находящихся в стадии разработки".

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер рассказал, что разработка ARRW "проводится в сжатые сроки" совместно с американской корпорацией Lockheed Martin, получившей контракт от Пентагона в августе 2018 года. Ожидается, что ARRW будет готов к 2022 финансовому году (начинается в США с 1 октября).

Ранее в Германии заявили о преимуществе России в области гиперзвукового оружия. Однако экс-начальник главного штаба РВСН заявлял, что развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов без ограничения договорами будет способствовать наращиванию ядерных арсеналов.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
B-52
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
27.03.2018
Спасибо, Путин! Или почему ракеты на атомной тяге — лучшая плохая идея на все времена
03.07.2017
B-52 против Ту-160: США и Россия возрождают стратегические бомбардировщики эпохи холодной войны (El Confidencial, Испания)
15.11.2016
Кто выиграет гиперзвуковую гонку — Россия или США?
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
01.07.2014
Работа над прикрытием
1 комментарий
№1
14.06.2019 07:14
Цитата, q
ам уточнили, что в испытаниях участвовал прототип ARRW, на котором были только сенсорные датчики, а боевой части не было. Также отмечается, что во время испытаний прототип "собирал данные об окружающей среде" и о самом полете, без проведения пусков.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 11:15
  • 5
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО
  • 14.06 06:46
  • 21
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 00:20
  • 18
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным