WirtschaftsWoche (Германия): Россия и Китай устанавливают новые стандарты в вооружении

Сегодня в дизайне новейшего оружия США вынуждены брать пример с России и Китая, пишет немецкий автор. Это еще одно доказательство слабости НАТО. Прежде всего Россия и Китай задают тон в области гиперзвуковых управляемых летательных аппаратов. Такое оружие особенно беспокоит Запад.

Сегодня в дизайне новейшего гиперзвукового оружия США берут пример с России и Китая, чем и демонстрируют слабость НАТО

НАТО в кризисе. По случаю 70-й годовщины образования оборонительного альянса в декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон даже диагностировал у него "смерть мозга". Драматичная слабость НАТО проявляется теперь и в области современных военных технологий. Россия и Китай во все большей степени задают тон в этой области, прежде всего в сфере гиперзвуковых управляемых летательных аппаратов. В отличие от этих стран, государства НАТО годами не решались общими силами взяться за разработку подобных новых систем вооружения, и вот теперь им приходится ориентироваться на восточные державы.

В отличие от обычных баллистических ракет, новые гиперзвуковые летательные аппараты не имеют просчитываемых траекторий. Их можно запустить в неожиданных направлениях, кроме того, они летят ниже области действия существующих противоракетных систем. Их скорость в десять раз превышает скорость пули: 33 тысячи километров в час. И их можно оснащать как обычными, так и ядерными боеголовками.

Несколько дней назад Пентагон закрыл один из двух проектов своих военно-воздушных сил, целью которых была разработка новейших управляемых летательных аппаратов. Речь шла о так называемом "неядерном гиперзвуковом наступательном оружии" (Hypersonic Conventional Strike Weapon) - крылатой ракете конической формы, способной лететь со скоростью в пять раз выше скорости звука. Из этого ничего не вышло. Теперь ВВС США сконцентрировались на разработке клинообразной ракеты. Такая модель уже стоит на вооружении в российском ракетном комплексе "Авангард", а Китай представил аналогичную под названием DF-17 на одном из военных парадов.

Эти летательные аппараты представляют собой безмоторные планирующие блоки (глайдеры), которые доставляются ракетой на высоту в 100 километров, там обретают ускорение за счет земного притяжения и затем на высоте приблизительно 30 километров в плотных слоях атмосферы, маневрируя, устремляются к цели.

Клинообразный дизайн считается ракетостроителями хотя и более сложным в исполнении, но зато значительно более эффективным, чем конический. Американский глайдер под названием ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), разрабатываемый компанией Lockheed-Martin, будет готов к эксплуатации не ранее 2022 года. Ракета, доставляющая оружие на нужную высоту, станет запускаться в том числе и с бомбардировщиков B-52.

Новая гиперзвуковая технология вызывает все большее беспокойство: на Мюнхенской конференции по безопасности прошла дискуссия с участием политиков и военных об опасности, исходящей от нового оружия.

Тем временем Россия в конце декабря заявила, что комплекс "Авангард" уже поступил на вооружение. Можно ли сказать то же самое о его китайском аналоге? Об этом надежных сведений пока нет - так говорят в информированных кругах немецкой оборонной промышленности. Но и в Китае готовность к эксплуатации DF-17 может быть вопросом нескольких недель или месяцев.

Томас Штёлцель (Thomas Stölzel)