Войти
14.06.2019
Военное обозрение

Американские ветераны потребовали от властей компенсации за работу с "агентом Оранж"

290
0
+1

Ветеранские организации США требуют от администрации дополнительных компенсаций за проблемы со здоровьем, возникшие после службы в тех или иных подразделениях. В первую очередь речь идёт о компенсациях за воздействие различного рода отравляющих веществ.

Источник изображения: topwar.ru

Так, ветераны войны во Вьетнаме требуют от властей дополнительных компенсаций за воздействие на них так называемого "агента Orange".

"Агент Оранж" - это смесь ядовитых веществ, которая применялась американскими войсками для уничтожения лесов Вьетнама, Лаоса и других стран региона, где скрывались партизанские отряды. До сих пор нет точных данных относительно того, какой конкретно ущерб нанесло использования американцами этих отравляющих веществ экосистеме и местному населению.

Свои требования к администрации выставили бывшие американские военнослужащие, которые были задействованы в операциях в Ираке, Афганистане, во время службы в Джибути. В этих странах американские подразделения создавали могильники токсичных веществ, которые обслуживались рядовым составом ВС США. Многие представители этого рядового состава получили отравления, приведшие к инвалидности.

На стороне ветеранов боевых действий и военной службы США сегодня стоят сразу несколько правозащитных организаций, включая "Ветераны Америки", "Калифорнийские общины против токсичных веществ", "Ассоциация помощи жертвам трагедий" и др.

В общей сложности в специальном реестре США сегодня числятся около 175 тысяч действующих военнослужащих и ветеранов, которые имели дело с отравляющими веществами. Точных сумм дополнительной компенсации пока не называется.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Вьетнам
Джибути
Ирак
Лаос
США
Проекты
Химоружие
Похожие новости
11.04.2018
Организация против хаоса
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
18.08.2014
Анатолий Исайкин: Россия способна резко поднять боеспособность армии любого государства
26.10.2011
В структуре военного экспорта США в 2003-2010 гг. более 2/3 стоимостного объема поставок ПВН пришлось на Ближний Восток и страны АТР
05.12.2008
Более 100 стран подписали договор о запрете кассетных бомб
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 11:21
  • 23
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 11:19
  • 10
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 14.06 11:15
  • 5
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО