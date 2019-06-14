Американские ветераны потребовали от властей компенсации за работу с "агентом Оранж"
Ветеранские организации США требуют от администрации дополнительных компенсаций за проблемы со здоровьем, возникшие после службы в тех или иных подразделениях. В первую очередь речь идёт о компенсациях за воздействие различного рода отравляющих веществ.
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Так, ветераны войны во Вьетнаме требуют от властей дополнительных компенсаций за воздействие на них так называемого "агента Orange".
"Агент Оранж" - это смесь ядовитых веществ, которая применялась американскими войсками для уничтожения лесов Вьетнама, Лаоса и других стран региона, где скрывались партизанские отряды. До сих пор нет точных данных относительно того, какой конкретно ущерб нанесло использования американцами этих отравляющих веществ экосистеме и местному населению.
Свои требования к администрации выставили бывшие американские военнослужащие, которые были задействованы в операциях в Ираке, Афганистане, во время службы в Джибути. В этих странах американские подразделения создавали могильники токсичных веществ, которые обслуживались рядовым составом ВС США. Многие представители этого рядового состава получили отравления, приведшие к инвалидности.
На стороне ветеранов боевых действий и военной службы США сегодня стоят сразу несколько правозащитных организаций, включая "Ветераны Америки", "Калифорнийские общины против токсичных веществ", "Ассоциация помощи жертвам трагедий" и др.
В общей сложности в специальном реестре США сегодня числятся около 175 тысяч действующих военнослужащих и ветеранов, которые имели дело с отравляющими веществами. Точных сумм дополнительной компенсации пока не называется.
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