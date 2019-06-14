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14.06.2019
ТАСС

Рябков: Россия будет добиваться от США пояснений по теме размещения оружия в космосе

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, милитаризация космического пространства уже "на пороге"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия намерена добиваться от США профессиональных пояснений по тематике размещения оружия в космосе. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Возможность появления оружия в космосе на пороге. Мы будем добиваться если не каких-то заверений, то профессиональных, конкретных пояснений, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Это один из элементов общей картины, из которой складывается ситуация в сфере стратегической стабильности".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
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