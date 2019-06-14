Литве не нужны: Вильнюс подарил Киеву боеприпасы

Почему Литва подарила Украине боеприпасы

Литва передала Украине боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью в €256 тыс. Это вооружение - патроны к автоматам и пулеметам - уже не используется в литовской армии. Двумя годами ранее Вильнюс также передал Киеву неиспользуемую технику. Литва объяснила такой подарок тем, что сама не нуждается в этом оружии в связи с переходом на стандарты НАТО.

Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию, стоимость которых оценивается примерно в €256 тыс., сообщило на своем сайте министерство обороны балтийской республики.

"Во вторник военно-транспортным самолетом украинских ВВС были вывезены на Украину около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии", - указали в сообщении.

Решение передать эти боеприпасы украинской стороне было принято еще в феврале, а 11 июня технику из Литвы перевезли самолеты украинских ВВС, отметили в ведомстве.

По словам литовского министра нацобороны Раймундаса Кароблиса, слова которого также приводятся в сообщении на сайте ведомства, передача имущества является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины. Литовские власти убеждены, что это в том числе способствует укреплению обороноспособности Украины, и обеспечению ее "независимости, суверенитета и территориальной целостности".

Амуниция стоимостью €255,5 тыс. была передана Киеву в соответствии с двусторонним договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с НАТО и Евросоюзом.

Предоставляя Киеву военную поддержку, "Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции", указано в сообщении министерства. Там подчеркнули, что полученные украинскими властями боеприпасы могут быть использованы только для обороны страны.

Литовские власти уже не первый раз передают Украине оружие. В ноябре 2017 года пресс-служба министерства обороны Литвы сообщила о решении Вильнюса предоставить Киеву вооружение, которое раньше использовалось в местной армии. Такое решение объяснили тем, что литовские военные больше не нуждаются в автоматах, пулеметах, минометах, противотанковых орудиях, а также боеприпасах к ним, поскольку армия перешла на стандарты НАТО, а регламент военного блока предусматривает использование другого калибра. Стоимость переданной партии оценивается в €2 млн, но Киев получил ее бесплатно.

Раймундас Кароблис подчеркнул, что этот шаг подтверждает последовательную поддержку Литвой суверенитета Украины. "Литва вместе со своими союзниками помогает Украине реформировать свои вооруженные силы и содействует реабилитации раненных в военном конфликте солдат", - отметил он.

В Вильнюсе уточнили, что передача оружия не нарушает никакие международные соглашения и конвенции.

По данным издания Delfi, отправленная на Украину партия оружия в основном включает в себя 7 тыс. автоматов Калашникова и патронов к ним, 80 пулеметов, несколько десятков минометов и противотанковых орудий.

Литва и Украина договорились о поставках вооружения в ноябре 2014 года. Об этом заявил бывший тогда украинским лидером Петр Порошенко по итогам переговоров с литовской коллегой Далей Грибаускайте, посетившей Киев.

"Мы договорились о поставках конкретных элементов конкретного вооружения для украинских вооруженных сил. Это реальная помощь", - подчеркнул он. Впрочем, президент не уточнил, о каком конкретно оружии идет речь.

Глава Литвы, в свою очередь, подтвердила готовность вести тесное военное сотрудничество с Украиной, в частности, помогать в подготовке военнослужащих.

Тогда же президенты двух государств подписали дорожную карту развития отношений на 2015-2016 годы. На встрече они обсудили сотрудничество в процессе евроинтеграции Украины, а также в рамках международных организаций, включая НАТО. Порошенко поблагодарил Литву за поддержку территориальной целостности Украины.

Причем незадолго до этого Грибаускайте в интервью ТСН заявила, что Киеву должна быть оказана и военная, и экономическая помощь. На уточняющие вопросы она ответила, что "некоторая помощь, которую мы осуществляем уже сегодня, - не для публичного обсуждения".

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва стала первой страной-членом НАТО, которая в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения".

Но что это за оружие при этом не уточнялось. Позднее украинская сторона сообщила, что получила от литовской стороны летальное оружие советского производства.

До этих событий президент Литвы выступала с резкой критикой в адрес России, обвинив ее в агрессии по отношению к Украине. Более того, она назвала РФ "террористическим государством".

После этого замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев предложил разорвать дипломатические отношения с Литвой, а также ввести против нее санкции.

"В связи со вчерашним неприемлемым заявлением президента Литвы предлагаю поручить комитету по международным делам подготовить заявление, а может быть, и постановление о необходимости введения санкций против Литвы и, может быть, даже о прекращении дипломатических отношений. Это неприемлемо, если президент страны допускает такие хамские и циничные высказывания", - подчеркнул Коломейцев на заседании Думы.

Тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин предложил внести это предложение на обсуждение "в установленном порядке".

Лидия Мисник