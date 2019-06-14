Войти
14.06.2019
Российская газета

Новые китайские радары не оставят шансов американским F-22 и F-35

371
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Китай продолжает разработку радиолокационной системы морского базирования, предназначенной для отслеживания самолетов-невидимок. Она оптимизирована, в том числе, для обнаружения американских истребителей пятого поколения F-35 и F-22, пишет Military Watch.

По имеющимся сведениям, система получила защиту от высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, истребителей-бомбардировщиков F/A-18E и самолетов радиоэлектронной борьбы Growler EA-18G.

Новое оружие было разработано группой ученых во главе с профессором Лю Юнтаном - специалистом в области РЛС, членом Китайской академии наук. Известно, что радар действует в любых погодных условиях и может отслеживать морские и воздушные цели за сотни километров.

Поскольку самолеты-невидимки и противорадиолокационные ракеты считаются главными угрозами для китайской системы ПВО, ценность нового радара для обороны Китая весьма значительна, заключает автор публикации.

Ранее портал ИноСМИ со ссылкой на вьетнамское издание Vnexpress сообщал, что радиолокационные волны новой системы будут проходить в ионосферу и отражаться, а спутники или самолеты перенаправят их на корабли. И если ранее китайский мониторинг охватывал лишь 20 процентов морской территории, граничащей со страной, то сейчас он охватит весь регион полностью.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
США
Продукция
EA-18
F-18
F-22
F-35
Похожие новости
28.02.2019
Ребрендинг для "Гадюки": самый популярный истребитель современности обновили
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
28.06.2013
F-35 проиграл бой
28.12.2011
Машин все меньше, они все старше — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 11:15
  • 5
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО
  • 14.06 06:46
  • 21
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 00:20
  • 18
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным