Войти
14.06.2019
Военное обозрение

В ДНР опровергли заявления ВСУ о продвижении в "серой зоне" вплотную к Донецку

306
0
0

В сети обсуждаются слова пресс-офицера 24-й омб вооружённых сил Украины Назара Ильницкого, в эфире одной из радиостанций заявившего о продвижении подразделений бригады в районе Марьинки. 24-я бригада ВСУ носит имя короля Даниила и действует на донецком направлении.

Источник изображения: Фейсбук/ВСУ

По словам Ильницкого, украинские военные продвинулись вглубь серой зоны и фактически вплотную подошли к Донецку. При этом в 24-й бригаде "объяснили" нарушение Минских соглашений тем, что так они якобы отодвинули линию соприкосновения от жилого сектора.

В Донецке прокомментировали заявление Ильницкого. Представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин подтвердил информацию об обстрелах по линии Марьинка-Донецк с позиций ВСУ. Однако он опроверг слова о продвижении ВСУ по направлению к столице Донецкой народной республики.

Басурина цитирует ДАН:

То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет.

Для справки: восточнее Марьинки начинается Петровский район Донецка.

Накануне в ДНР прошли торжественные мероприятия, связанные с Днём России. В центре Донецка собрались около 40 тысяч человек. Глава республики предложил сделать День России государственными праздником ДНР в связи с общностью народов Донецкой народной республики и Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Украина
Похожие новости
10.08.2016
Россия наладила украинозамещение
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
25.04.2014
Два бомбардировщика Ту-95 потревожили Великобританию
24.12.2013
Предварительные итоги мирового экспорта вооружений в 2013 году и за период 2010-2013 гг.
17.10.2011
Заказы Венесуэлы обеспечили России первое место по объему экспорта вооружений в страны Южной Америки в 2003-2010 гг.
14.10.2011
«Кто виноват?» или «Что делать?»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 11:21
  • 23
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 11:19
  • 10
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 14.06 11:15
  • 5
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО