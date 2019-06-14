В ДНР опровергли заявления ВСУ о продвижении в "серой зоне" вплотную к Донецку
В сети обсуждаются слова пресс-офицера 24-й омб вооружённых сил Украины Назара Ильницкого, в эфире одной из радиостанций заявившего о продвижении подразделений бригады в районе Марьинки. 24-я бригада ВСУ носит имя короля Даниила и действует на донецком направлении.
Источник изображения: Фейсбук/ВСУ
По словам Ильницкого, украинские военные продвинулись вглубь серой зоны и фактически вплотную подошли к Донецку. При этом в 24-й бригаде "объяснили" нарушение Минских соглашений тем, что так они якобы отодвинули линию соприкосновения от жилого сектора.
В Донецке прокомментировали заявление Ильницкого. Представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин подтвердил информацию об обстрелах по линии Марьинка-Донецк с позиций ВСУ. Однако он опроверг слова о продвижении ВСУ по направлению к столице Донецкой народной республики.
Басурина цитирует ДАН:
То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет.
Для справки: восточнее Марьинки начинается Петровский район Донецка.
Накануне в ДНР прошли торжественные мероприятия, связанные с Днём России. В центре Донецка собрались около 40 тысяч человек. Глава республики предложил сделать День России государственными праздником ДНР в связи с общностью народов Донецкой народной республики и Российской Федерации.
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