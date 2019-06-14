"Реактивные" танки Т-80 поступили на вооружение на Дальнем Востоке

Полностью модернизированные танки Т-80БВМ поступили на вооружение 38-й мотострелковой бригады на Дальнем Востоке, рассказали "Известиям" в Минобороны.

40 боевых машин будут дислоцированы в селе Екатеринославка Амурской области в 100 км от Благовещенска.

"Восьмидесятки" хорошо подходят для дальневосточного театра военных действий. Выбор обусловлен тем, что газотурбинный двигатель этого танка очень чувствителен к пыли, а также теряет мощность в условиях высокогорья. В выбранном регионе таких проблем не будет: там чистый воздух и нет гор", — рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Хлопотов.

За характерный звук газотурбинного двигателя, напоминающий шум от работы двигателей реактивного самолета, "восьмидесятку" прозвали в войсках "реактивным танком".

До модернизации Т-80 хранились на базах как стратегический резерв: они должны были быть расконсервированы в случае возникновения угрозы или начала масштабных военных действий. Три года назад Минобороны приняло решение об их модернизации.

Танки получили современную систему управления огнем (СУО) "Сосна-У" с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. Кроме того, они смогут вести огонь ракетами.

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Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток