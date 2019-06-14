Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток

Впервые на Дальнем Востоке появились "реактивные" танки Т-80БВМ: полностью модернизированные машины поступили на вооружение 38-й бригады. "Восьмидесятки" благодаря своим техническим особенностям хорошо подходят для эксплуатации на Дальнем Востоке. Раньше Т-80 стояли только на вооружении частей и соединений в европейской части страны.

Впервые на Дальнем Востоке появились "реактивные" танки Т-80БВМ: полностью модернизированные машины поступили на вооружение 38-й бригады. "Восьмидесятки" благодаря своим техническим особенностям хорошо подходят для эксплуатации на Дальнем Востоке. Раньше Т-80 стояли только на вооружении частей и соединений в европейской части страны.

Полный батальонный комплект Т-80БВМ — 40 боевых машин — поступил в 38-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (ОМСБр), рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Соединение дислоцируется в селе Екатеринославка Амурской области в 100 км от Благовещенска.

— "Восьмидесятки" хорошо подходят для дальневосточного театра военных действий, — рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Хлопотов. — Выбор обусловлен тем, что газотурбинный двигатель этого танка очень чувствителен к пыли, а также теряет мощность в условиях высокогорья. В выбранном регионе таких проблем не будет — там чистый воздух и нет гор. Кроме того, газотурбинный двигатель хорошо заводится при низких температурах, которые часто наблюдаются зимой в этом регионе.

Ранее обновленные машины поступили в 200-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая базируется в поселке Печенга Мурманской области.

До модернизации Т-80 хранились на базах как стратегический резерв: они должны были быть расконсервированы в случае возникновения угрозы или начала масштабных военных действий. Но три года назад Минобороны приняло решение о модернизации на заводе "Омсктрансмаш" (принадлежит компании "Уралвагонзавод"). Контракт о проведении работ был подписан на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Т-80БВМ — модификация советских Т-80БВ, созданных и принятых на вооружение в середине 1980-х годов. Танки были созданы для борьбы с бронированными машинами всех типов, артиллерией, пехотой, долговременными огневыми точками и другими высокозащищенными целями в условиях обычной или ядерной войны. Боевая масса модернизированного Т-80БВМ — 46 т. Экипаж — три человека.

Танки проекта Т-80БВ за счет установки на них газотурбинных двигателей (ГТД) всегда выделялись высокой подвижностью — скоростью, быстрым разгоном, плавностью хода. Максимальная скорость — 80 км/ч. На модернизированную "восьмидесятку" сейчас ставят ГТД мощностью 1250 "лошадей", который близок по своей конструкции к вертолетным двигателям. В отличие от двигателей внутреннего сгорания ГТД запускаются без проблем даже при температурах ниже 50 градусов. За характерный звук ГТД, напоминающий шум от работы двигателей реактивного самолета, "восьмидесятку" прозвали в войсках "реактивным танком".

Машина вооружена гладкоствольной 125-мм пушкой. Есть и пулеметы — зенитный НСВТ калибра 12,7 мм и спаренный 7,62-мм ПКТ. От снарядов и ракет противника Т-80БВ защищают блоки современной динамической защиты и противокумулятивные решетки.

В ходе модернизации боевые машины получили современную систему управления огнем (СУО) "Сосна-У" с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. СУО серьезно повысила огневые возможности танка, эффективность и дальность поражения обычными боеприпасами

Наконец, танк может вести огонь ракетами. Специально для этого на нем установлен комплекс управляемого вооружения "Рефлекс", что позволяет бороться с вертолетами или кораблями на больших дистанциях. Эта система с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки. Их дальность полета составляет около 5 км, что на 2 км больше, чем у обычных танковых орудий.

Всего на советских заводах было выпущено более 10 тыс. "восьмидесяток" разных модификаций, первые образцы были созданы на Кировском заводе в Ленинграде. В настоящее время на армейских складах находится 3 тыс. Т-80БВ. Еще 200 танков Т-80У стоят на вооружении полков Кантемировской дивизии, расквартированной в Московской области.

"Восьмидесятки" разных модификаций поставлялись в несколько стран мира. В частности, в сухопутных войсках Пакистана числится более 300 таких машин. Они есть на вооружении армий Анголы, Кипра, Йемена и даже Южной Кореи. Из бывших союзных республик их сохранили Узбекистан и Украина. В начале 1990-х годов несколькими "восьмидесятками" для их изучения обзавелись США и Великобритания.